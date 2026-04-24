Μονακό - Μπαρτσελόνα: Συμπληρώνεται το παζλ των playoffs, μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

Μονακό και Μπαρτσελόνα διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της EuroLeague, όπου περιμένει ο Ολυμπιακός.

Το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της Euroleague που οδηγούν στην Αθήνα και στο Final 4 από τις 24 έως τις 26 Μαϊου θα κριθεί την Παρασκευή (24/4, 20:30) σε έναν νοκ άουτ αγώνα για τα Play In, ανάμεσα στη Μονακό και την Μπαρτσελόνα.

Στο "Salle Gaston Medecin" του Πριγκιπάτου, οι 8οι στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 22-16 Μονεγάσκοι υποδέχονται την 9η Μπαρτσελόνα που τέλειωσε τη regular season με 21-17. Όποια εκ των δύο πάρει τη νίκη, θα καταλάβει την 8η θέση και θα βρει στον δρόμο της με μειονέκτημα έδρας τον πρώτο της κανονικής περιόδου, Ολυμπιακό.

Στον πρώτο γύρο των Play In, η Μονακό γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 87-79, την περαμένη Τρίτη (21/4). Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε το εμπόδιο του 10ου στην κανονική περίοδο, Ερυθρού Αστέρα, την ίδια μέρα, επικρατώντας με 80-72, στο Παλάου Μπλαουγκράνα.

Η Μονακό, μια ομάδα που παρά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη σε μια περίοδο που τον χρειαζόταν παρουσιάζει πολύ καλύτερο πρόσωπο, καλείται να ξεπεράσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό, να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα και να θέσει εκτός μία παραδοσιακή δύναμη του ισπανικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την Μπαρτσελόνα.

Εξάλλου, από την Πέμπτη (23/4), οι Μονεγάσκοι διαθέτουν τον παίκτη που κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου αμυντικού της σεζόν, του Αμερικανού Άλφα Ντιαλό. Τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τη Μονακό είχαν ως αποτέλεσμα να παραταχθεί με οκτώ παίκτες απέναντι στον Παναθηναϊκό, κάτι που αναμένεται να συμβεί και απέναντι στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, αν και ο Νεμάνια Νέντοβιτς πήρε μέρες στην τελευταία προπόνηση και ίσως επιστρέψει.

Ο Μανού Μαρκοισβίλι διαθέτει εκτός του Άλφα Ντιαλό και τον σούπερ σταρ και «μπόμπερ» Μάικ Τζέιμς, τον Έλι Οκόμπο, τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, τον Γερμανό διεθνή σέντερ Ντάνιελ Τάις, τον Αμερικανό σέντερ Κεβάριους Χέιζ, τον Γάλλο Γιουάν Μπεγκαρίν και τον Ματιού Στραζέλ.

Η Μονακό ήταν η 3η καλύτερη ομάδα σε παραγωγικότητα στη regular season, με 90,2 πόντους μέσο όρο. Πίσω δηλαδή από τον 2ο Ολυμπιακό με 90,3 και την πρώτη Βαλένθια με 90,9. Μετά και τον αγώνα των Play In με τον Παναθηναϊκό, οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν σε 90,5 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ η Μπαρτσελόνα σημειώνει 84,8 πόντους μέσο όρο. Οι Καταλανοί δέχονται όμως τρεις πόντους μέσο όρο λιγότερους από τη Μονακό. Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα δέχεται 83,9 πόντους μέσο όρο, ενώ η Μονακό 86,9.

Μόλις πριν δύο εβδομάδες, η Μονακό επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 93-86, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική. Για την Μπαρτσελόνα, οι Ουίλ Κλάιμπερν και Κέβιν Πάντερ, αναμένεται να σηκώσουν το... βάρος της επίθεσης. Απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα είχαν σημειώσει 22 πόντους έκαστος. Το δίδυμο των Τσέχων, Τόμας Σατοράνκσι και Γιαν Βέσελι, είναι «καυτό» για την ομάδα της Βαρκελώνης, μαζί με τους Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Τορνικε Σενγκέλια.

Την αναμέτρηση των Play In, Μονακό-Μπαρτσελόνα, θα διευθύνουν οι διαιτητές Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Εμίν Μογκουλκοτς (Τουρκία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

