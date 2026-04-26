NBA: Χαμός στο Νάγκετς – Τίμπεργουλβς | Ποιος είδε τον Γιόκιτς και δεν τον φοβήθηκε! (βίντεο)

Η κόντρα ανάμεσα στους Νάγκετς και τους Τίμπεργουλβς συνεχίζεται και το νέο επεισόδιο της έλαβε χώρα στο Game 4.

Με τον αγώνα ουσιαστικά να έχει κριθεί υπέρ της Μινεσότα, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς σκόραρε στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, μολονότι το Ντένβερ είχε ουσιαστικά σταματήσει να αγωνίζονται, αποδεχόμενο την ήττα του.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος σέντερ διέσχισε το γήπεδο και έσπρωξε τον παίκτη των Τίμπεργουλβς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν άμεσα προκειμένου να αποτραπεί η γενικευμένη σύρραξη, πριν τελικά η κατάσταση εκτονωθεί. Μετά το περιστατικό, οι διαιτητές απέβαλαν τόσο τον Νίκολα Γιόκιτς όσο και τον Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος αντέδρασε έντονα υπέρ του συμπαίκτη του.

«Σκόραρε ενώ είχαμε σταματήσει να παίζουμε. Είδατε τι έγινε», δήλωσε ο Γιόκιτς μετά το τέλος του αγώνα. Από την πλευρά του, ο ΜακΝτάνιελς ανέφερε πως δεν κατάλαβε τι του είπε ο σταρ των Νάγκετς κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης.

Η σειρά συνεχίζεται πλέον με τεράστια ένταση, καθώς οι Τίμπεργουλβς βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στην επόμενη φάση των playoffs.

