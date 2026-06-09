Παναθηναϊκός AKTOR: Μέσα ο Όσμαν, εκτός ο Ρογκαβόπουλος, ερωτηματικό ο Σλούκας

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του πριν από τον αυριανό τελικό με τον Ολυμπιακό έδωσε το update για τα προβλήματα τραυματισμών της ομάδας του.

Οριστικά εκτός συνέχειας της σειράς των τελικών της Greek Basketball League τέθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Έλληνας φόργουορντ στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια του Game 3 στο ΣΕΦ, μια και υπέστη υποτροπή στον τραυματισμό του στο πέλμα και όπως υποστήριξε ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει σ’ εκείνον για τα επόμενα ματς.

Παράλληλα, ο Τούρκος κόουτς των «πράσινων» μίλησε και για την κατάσταση του Τζέντι Όσμαν, υποστηρίζοντας πως ο διεθνής άσος θα αγωνιστεί με ένεση στο Game 4, ενώ ο Κώστας Σλούκας κάνει… αγώνα δρόμου ούτως ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο και να θέσει εαυτόν στην διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR ανέφερε για τους τραυματίες: «Ο Ρογκαβόπουλος δεν θα παίξει. Έχει έναν σοβαρό τραυματισμό. Αλλά είμαστε πολύ στεναχωρημένοι γιατί οι διαιτητές δεν σταμάτησαν καν το παιχνίδι σε έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό με το ματς να είναι στους 2 πόντους. Και ο παίκτης του Ολυμπιακού είδε τον Ρογκαβόπουλο κάτω και πήγε να καρφώσει.

Δεν νομίζω ότι είναι fair play για το ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτό που έκαναν οι διαιτητές και ο παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι σκέφτηκαν, αλλά ο Ρογκαβόπουλος θα είναι έξω για μήνες. Ο Όσμαν προσπαθεί να παίξει αύριο. Θα κάνει ένεση και μίλησα και με το ιατρικό επιτελείο, αλλά θέλει να παίξει. Αν ήταν άλλο ματς δεν θα έπαιζε, αλλά είναι τελικός για εμάς. Κι έχουμε και το θέμα του Σλούκα που και χθες έπαιξε με μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρω αν αύριο θα είναι στην αποστολή».