«Μπαμ»: Στον Άρη και επίσημα ο Κεμ Μπιρτς

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Καναδού σέντερ.

Newsbomb

«Μπαμ»: Στον Άρη και επίσημα ο Κεμ Μπιρτς
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Σε μια πολύ σπουδαία μεταγραφή προχώρησε η ομάδα του Άρη η οποία πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεμ Μπιρτς, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο έμπειρος σέντερ αποδεσμεύτηκε χθες από τη Φενέρμπαχτσε και έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη μεταγραφή του στον Άρη, με τους ανθρώπους της ομάδας να τα έχουν βρει σε όλα με τον έμπειρο παίκτη.

Ο Καναδός παίκτης ήταν ο... εκλεκτός του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του σέντερ, με την προσθήκη του στο ρόστερ των "κιτρινόμαυρων" να ανεβάζει κατακόρυφα την ποιότητά του.

Ο Μπιρτς αποτελεί την τρίτη χρονικά μεταγραφή του Άρη μετά τους Ι Τζέι Λιντέλ και Γιώργο Τανούλη, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται και οι ανακοινώσεις μεταγραφών των Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, Άνταμ Μοκόκα και Ματ Μόργκαν.

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