HoopsHype: «Ο Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό»

Στο τριφύλλι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε σύμφωνα με τους Αμερικανούς, που θεωρούν δεδομένη τη μετακίνηση του Γάλλου φόργουορντ στον Παναθηναϊκό.

Μένει να αποδειχθεί αν η πληροφορία που μετέδωσε με πάσα βεβαιότητα ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Μάικλ Σκότο, θα επιβεβαιωθεί. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ελεύθερος να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, μετά από το σύντομο πέρασμά του από τον μαγικό κόσμο του NBA και τους Σικάγο Μπουλς.

Free agent forward Guerschon Yabusele has agreed to a three-year deal with Panathinaikos, league sources told @hoopshype. Yabusele will be one of the top three highest-paid European players. He's averaged 8.3 points over the past two NBA seasons with the 76ers, Bulls and Knicks. pic.twitter.com/UjfAxXy5S0 — Michael Scotto (@MikeAScotto) July 8, 2026

Ο γνωστός δημοσιογράφος από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με ειδικότητα στα μεταγραφικά θέματα, Μάικλ Σκότο, μετέφερε μια πληροφορία που αν ισχύει είναι ικανή να… ταράξει τα νερά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο 30χρονος συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για τρία χρόνια.

Ο ρεπόρτερ του HoopsHype έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο ελεύθερος φόργουορντ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, συμφώνησε για τρία χρόνια με τον Παναθηναϊκό, όπως μετέφεραν πηγές από τη λίγκα (σ.σ. ΝΒΑ) στο HoopsHype. Ο Γιαμπουσέλε θα γίνει ένας απ’ τους υψηλότερα αμειβόμενους ευρωπαίους παίκτες. Είχε 8,3 πόντους τις τελευταίες δύο σεζόν στο ΝΒΑ, με τους 76ers, τους Μπουλς και τους Νικς».

Μένει να φανεί αν η πληροφορία του Μάικλ Σκότο θα επαληθευτεί...

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