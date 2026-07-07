Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει σπίτι του - Στο πλευρό του Ομπράντοβιτς τη νέα σεζόν

Ξανά στα «πράσινα» ο Δημήτρης Διαμαντίδης - Η μεγάλη επιστροφή του 3D

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει σπίτι του - Στο πλευρό του Ομπράντοβιτς τη νέα σεζόν

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης

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  • Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό στη νέα σεζόν στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
  • Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε στον σύλλογο από το 2004 έως το 2016, εκ των οποίων οκτώ χρόνια υπό την καθοδήγηση του Ομπράντοβιτς.
  • Η ανακοίνωση της επιστροφής έγινε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μέσω Instagram.
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Αφού δεν μπορεί να τον έχει στο αγωνιστικό του ρόστερ, επειδή έχει αποσυρθεί, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρήκε άλλο τρόπο για να έχει στο πλευρό του τον πάλαι ποτέ άσσο του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Διαμαντίδη.

Ο πρώην αρχηγός των «πρασίνων» που αγωνιζόταν στον Σύλλογο επί 12 χρόνια (2004-2016), εκ των οποίων τα οκτώ με τον Ζέλικο προπονητή, επιστρέφει σπίτι του.

Ομπράντοβιτς από τη θέση του κόουτς και Διαμαντίδης στον άσο έγραψαν μερικές από τις λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία του Παναθηναϊκού και ήρθε η ώρα να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος σε story του στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, γράφοντας «Welcome home» (σ.σ. Καλωσήρθες σπίτι).

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο λογαριασμός του Παναθηναϊκου AKTOR στο Instagram, στην οποία αναφέρει: «Επέστρεψε «σπίτι» του ο Δημήτρης Διαμαντίδης

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το «τριφύλλι» και από διοικητικό πόστο (2020-2022).

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη», δήλωσε στο paobc.gr λίγο μετά την οριστικοποίηση της επιστροφής του, η οποία επισφραγίστηκε μετά από συνάντηση που είχε με τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια».

Όσο για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης απάντησε ότι: «Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».

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