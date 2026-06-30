Η μεγάλη μεταγραφή ολοκληρώθηκε: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι

Σπουδαία κίνηση από το «τριφύλλι»

Γιάννης Νικηφοράκης

Η μεγάλη μεταγραφή ολοκληρώθηκε: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν απόψε (30/06) την προσθήκη του πολύπειρου κεντρικού αμυντικού με κάθε επισημότητα, ύστερα από αρκετές μέρες προσπάθειας και συνεχών διαπραγματεύσεων.

Ο Ολλανδός δεν ήρθε καθόλου στην Ελλάδα και μετέβη κατευθείαν στο Άπελντορν τη Δευτέρα (29/06) ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία και να τεθεί υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ το συντομότερο δυνατόν.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Στέφαν ντε Φράι. Ο 34άχρονος Ολλανδός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1 έτους κι έρχεται στο “τριφύλλι” για να ενισχύσει την άμυνα, προσφέροντας εμπειρία, προσωπικότητα και παραστάσεις από το υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Ο Στέφαν ντε Φράι γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1992 στο Όουντερκερκ αν ντεν Άισελ της Ολλανδίας. Άρχισε το ποδόσφαιρο στην ομάδα της γενέτειράς του, VV Spirit και σε ηλικία 10 ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Φέγενορντ.

Ακολουθώντας όλα τα στάδια των τμημάτων υποδομής, υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του τον Ιούλιο του 2009 και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα στις 24 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Αγωνίστηκε επί 5 σεζόν στη Φέγενορντ σε συνολικά 154 αγώνες, φορώντας για ένα διάστημα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Το καλοκαίρι του 2014, μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Λάτσιο. Παρέμεινε στη Ρώμη για τέσσερα χρόνια, έχοντας κομβικό ρόλο και καταγράφοντας 118 συμμετοχές με τους Λατσιάλι.

Τον Ιούλιο του 2018, εντάχθηκε στην Ίντερ. Με τους “νερατζούρι” καθιερώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο του ιταλικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κερδίζοντας τίτλους και καταγράφοντας πολυάριθμες συμμετοχές στη Σέριε Α, το κύπελλο Ιταλίας και το Τσάμπιονς Λιγκ. Ύστερα από 8 γεμάτες σεζόν στο “Τζιουζέπε Μεάτσα” με 296 παρουσίες σε όλες τις διοργανώσεις, αποχώρησε έχοντας πολύτιμη συνεισφορά στην κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων Ιταλίας (2021, 2024, 2026), τριών κυπέλλων (2022, 2023, 2026) και τριών Σούπερ Καπ (2021, 2022, 2023).

Ακόμη, εξαιρετικά θετικό ήταν το αποτύπωμά του και στα κύπελλα Ευρώπης, όπου αγωνίστηκε 55 φορές με τη φανέλα της Ίντερ, φτάνοντας σε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς: Δύο φορές στο Τσάμπιονς Λιγκ (2023, 2025) και μία στο Europa League (2020).

Ο Ντε Φράι είναι διεθνής με την Ολλανδία από τον Αύγουστο του 2012, έχοντας φορέσει 79 φορές το εθνόσημο με την εθνική ανδρών. Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία, όπου οι “οράνιε” κατέλαβαν την 3η θέση. Αγωνίστηκε σε όλες τις αναμετρήσεις της διοργάνωσης και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του τουρνουά.

Επίσης, έλαβε μέρος στο EURO 2020, στο Μουντιάλ του 2022 και στο EURO 2024, όπου είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της Ολλανδίας μέχρι τα ημιτελικά. Στον προημιτελικό με την Τουρκία, πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

Ο Ντε Φράι έρχεται στον Παναθηναϊκό έχοντας στο ενεργητικό του 647 αγώνες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, ενώ έχει σκοράρει και 33 γκολ. Καλωσορίζουμε τον Στέφαν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

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