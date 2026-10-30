Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Φινάλε «διαβολοβδομάδας» στην Πόλη - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαβολοβδομάδα.

Οι «πράσινοι» καλούνται να ανταποκριθούν σε μία ακόμη απαιτητική δοκιμασία, γνωρίζοντας πως το σημερινό παιχνίδι (30/10, 19:30) αποτελεί παράλληλα την αφετηρία ενός ιδιαίτερα δύσκολου προγράμματος για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήγε στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει μία ομάδα με ποιότητα και φιλοδοξίες, η οποία αναζητά σταθερότητα στο ξεκίνημα της σεζόν. Η Εφές προέρχεται από τη βαριά ήττα με 118-88 απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, αποτέλεσμα που αναμένεται να την οδηγήσει στην αναζήτηση αντίδρασης μπροστά στο κοινό της.

Για τον Παναθηναϊκό AKTOR, επομένως, η αποστολή μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς θα χρειαστεί να διαχειριστεί τόσο την αγωνιστική ποιότητα του αντιπάλου, όσο και την ανάγκη του για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά τη δύσκολη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο με 80-75, όπου ο Κέντρικ Ναν ήταν ο απόλυτης πρωταγωνιστής με 20 πόντους και 6 ασίστ, αλλά και καθοριστικούς πόντους στα τελευταία λεπτά.

Οι «πράσινοι» θα βρεθούν με 13 παίκτες στην Τουρκία, μιας και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ο έμπειρος γκαρντ δεν θα αγωνιστεί για προληπτικούς λόγους, μιας και ο Σέρβος προπονητής δεν θέλει να τον πιέσει μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα και προτιμά να τον εντάξει πιο ομαλά, πριν παίξει συνεχόμενους αγώνες.

Ο Σλούκας, πάντως, θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Stoiximan GBL την Κυριακή (1/11, 17:00) με τον Άρη, από όπου ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη.

Το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί

Η αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα που περιμένει τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους έξι εκτός έδρας παιχνίδια στα επόμενα επτά ματς, μια σειρά αναμετρήσεων που θα δοκιμάσει τις αντοχές, τη συγκέντρωση και την αγωνιστική συνέπειά τους.

Η αρχή γίνεται απέναντι στην Εφές, ενώ ακολουθεί το ταξίδι στη Μαδρίτη για το παιχνίδι με τη Ρεάλ, στις 4 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, το «τριφύλλι» θα επιστρέψει προσωρινά στο Telekom Center Athens για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, πριν ακολουθήσουν οι εκτός έδρας δοκιμασίες απέναντι σε Βίρτους Μπολόνια, Ζάλγκιρις Κάουνας, Βαλένθια και Μπεσίκτας.

Πρόκειται για ένα απαιτητικό διάστημα, στο οποίο κάθε αποτέλεσμα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας στη regular season. Η διαχείριση της κόπωσης, η αμυντική προσήλωση και η διατήρηση της επιθετικής αποτελεσματικότητας θα είναι καθοριστικοί παράγοντες.

Πριν από όλα αυτά, όμως, υπάρχει η Εφές. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να κλείσει τη «διαβολοβδομάδα» με ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει ώθηση και θα αποτελέσει την καλύτερη δυνατή αφετηρία για τη δύσκολη συνέχεια στη EuroLeague.

Η ώρα και το κανάλι

Το τζάμπολ της αναμέτρησης Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports 4.