Λευτέρης Πετρούνιας: «Ένα βάθρο γεμάτο όμορφα μηνύματα» - Η ανάρτηση μετά το 8ο χρυσό σε Ευρωπαϊκό

Ιστορία έγραψε για μία ακόμα φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας, καθώς ξεπέρασε τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς κατέκτησε το 8ο «χρυσό» μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.

Ο «Άρχοντας των κρίκων» μοιράστηκε την πρώτη θέση στη διοργάνωση της Λειψίας με τον Αντέμ Ασίλ από την Τουρκία, καθώς οι δύο αθλητές συγκέντρωσαν 14,400 βαθμούς, έχοντας τον ίδιο βαθμό δυσκολίας και εκτέλεσης του προγράμματός τους.

Σε ανάρτηση που έκανε, ο «άρχοντας των κρίκων» αναφέρθηκε στην όμορφη εικόνα του βάθρου, όπου οι δύο αθλητές εμφανίστηκαν αγκαλιασμένοι, έχοντας στις πλάτες τις σημαίες των χωρών τους.

Ο Πετρούνιας έγραψε σε ανάρτησή του: «Είμαι 8η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης! Δεν ξέρω πώς να περιγράψω τα συναισθήματά μου! Ένα βάθρο γεμάτο όμορφα μηνύματα! Proud to share the podium with this guy!».

