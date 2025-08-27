Diamond League: Τεντόγλου και Καραλής έτοιμοι να λάμψουν στη Ζυρίχη - Η ώρα και το κανάλι

Τρία Ελληνόπουλα, δύο άνδρες και μία γυναίκα ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα στην τελευταία μεγάλη δοκιμασία πριν από τη μαζική εκστρατεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

Το Λέτσιγκρουντ της Ζυρίχης αποτελεί για άλλη μια φορά τον τόπο τέλεσης του τελικού της σειράς αγώνων Diamond League, που όπως κάθε χρόνιο συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της ελίτ του κλασικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Εμμανουήλ Καραλή και την πρωτάρα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, Ελίνα Τζένγκο.

Οι δύο πρώτοι αγωνίζονται σήμερα (27/8) στις 19:35 και 18:43, αντίστοιχα, σε street event μέσα στο κέντρο της πόλης, ενώ η πρωταθλήτρια του ακοντισμού την επόμενη μέρα (28/8) στις 20:45.

Πού θα δείτε τους αγώνες

Η δημόσια τηλεόραση θα καλύψει τηλεοπτικά τον τελικό, την Τετάρτη μεταξύ 18:30-20:30 και την Πέμπτη μεταξύ 20:00-23:00, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3.

Θυμίζουμε ότι στους τελικούς συμμετέχουν έως έξι αθλητές/ριες σε κάθε αγώνισμα στα άλματα και στις ρίψεις, οπότε δεν θα είναι μεγάλη η διάρκεια του αγώνα.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Μία μέρα πριν την έναρξη της δράσης, την Τρίτη 26/8, ο Μίλτος Τεντόγλου μαζί με τον Σιμόν Έχαμερ αλλά και ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις μίλησαν στα media στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης και είχαν πολλά να πουν.

Συγκεκριμένα ο Τεντόγλου αναφέρθηκε στο mindset που έχει για την απόδοσή του στον τελικό της Ζυρίχης που θα λειτουργήσει ως τεστ ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του Τόκιο, ενώ αποκάλυψε και τα αθλητικά του είδωλα.

Αμέσως μετά ο Μόντο Ντουπλάντις έπλεξε το εγκώμιο του Καραλή λέγοντας ότι ο Έλληνας άλτης του επί κοντώ θα μπορούσε στο μέλλον να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ που ανήκει στον ίδιο, δηλαδή να σημειώσει επίδοση στο 6.30μ.