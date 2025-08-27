Diamond League: Τεντόγλου και Καραλής έτοιμοι να λάμψουν στη Ζυρίχη - Η ώρα και το κανάλι

Πρόβα τζενεράλε από... διαμάντια, πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο, για τους Εμμανουήλ Καραλή, Μίλτο Τεντόγλου και Ελίνα Τζένγκο.

Newsbomb

Diamond League: Τεντόγλου και Καραλής έτοιμοι να λάμψουν στη Ζυρίχη - Η ώρα και το κανάλι
Eurokinissi Sports
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρία Ελληνόπουλα, δύο άνδρες και μία γυναίκα ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα στην τελευταία μεγάλη δοκιμασία πριν από τη μαζική εκστρατεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

Το Λέτσιγκρουντ της Ζυρίχης αποτελεί για άλλη μια φορά τον τόπο τέλεσης του τελικού της σειράς αγώνων Diamond League, που όπως κάθε χρόνιο συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της ελίτ του κλασικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Εμμανουήλ Καραλή και την πρωτάρα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, Ελίνα Τζένγκο.

Οι δύο πρώτοι αγωνίζονται σήμερα (27/8) στις 19:35 και 18:43, αντίστοιχα, σε street event μέσα στο κέντρο της πόλης, ενώ η πρωταθλήτρια του ακοντισμού την επόμενη μέρα (28/8) στις 20:45.

Πού θα δείτε τους αγώνες

Η δημόσια τηλεόραση θα καλύψει τηλεοπτικά τον τελικό, την Τετάρτη μεταξύ 18:30-20:30 και την Πέμπτη μεταξύ 20:00-23:00, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3.

Θυμίζουμε ότι στους τελικούς συμμετέχουν έως έξι αθλητές/ριες σε κάθε αγώνισμα στα άλματα και στις ρίψεις, οπότε δεν θα είναι μεγάλη η διάρκεια του αγώνα.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Μία μέρα πριν την έναρξη της δράσης, την Τρίτη 26/8, ο Μίλτος Τεντόγλου μαζί με τον Σιμόν Έχαμερ αλλά και ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις μίλησαν στα media στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης και είχαν πολλά να πουν.

Συγκεκριμένα ο Τεντόγλου αναφέρθηκε στο mindset που έχει για την απόδοσή του στον τελικό της Ζυρίχης που θα λειτουργήσει ως τεστ ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του Τόκιο, ενώ αποκάλυψε και τα αθλητικά του είδωλα.

Αμέσως μετά ο Μόντο Ντουπλάντις έπλεξε το εγκώμιο του Καραλή λέγοντας ότι ο Έλληνας άλτης του επί κοντώ θα μπορούσε στο μέλλον να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ που ανήκει στον ίδιο, δηλαδή να σημειώσει επίδοση στο 6.30μ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:37ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: «Θρηνούμε και δεν ξέρουμε λεπτομέρειες», λέει η κόρη της 79χρονης

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στις Κομνηνάδες Καστοριάς

17:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας για τον Κώστα Πυλαρινό - Σπάνιος άνθρωπος, σπουδαίος πατριώτης και μεγάλος αγωνιστής

17:30ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Έκκληση του νομικού συμβούλου στο Newsbomb για την προστασία του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού - Έντονο παρασκήνιο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ατυχία: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό!

17:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Τσεχία - Πορτογαλία 50-62: Ο ασταμάτητος Κέτα έκανε τη διαφορά

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Υπέστη ανακοπή πριν από την επείγουσα αεροδιακομιδή» – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σαντορίνης

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Το ph των ωκεανών γίνεται πιο όξινο και τα δόντια των καρχαριών αλλάζουν

17:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League, Μαρίν: «Θέλω την πρόκριση»

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

17:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών από 1η Σεπτέμβρη

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αντιμέτωπη με φυλάκιση γυμνάστρια που «τόλμησε» να κάνει pole dancing στη σημαία

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση και λειτουργία «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων του Μετρό Θεσσαλονίκης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Ψέριμος: Τοποθετήθηκε Οπλίτης Θητείας ως Ιατρός στο ακριτικό νησί

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Μια ψυχροπολεμική ιστορία: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ - Πώς λειτουργούσε το «Πράγμα»

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Κώστας Πυλαρινός, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ - Το συλλυπητήριο μήνυμα του Μητσοτάκη

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Κένι: «Να μπούμε με αυτοπεποίθηση και θέληση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Αλβανοί: Ποια είναι η οικογένεια Κίναχαν που κάνει κουμάντο σε όλες τις παρανομίες της Ευρώπης

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στις Κομνηνάδες Καστοριάς

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ κατά των Σόρος: «Είναι ψυχοπαθείς, πρέπει να τους απαγγελθούν κατηγορίες - Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν την Αμερική»

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Υπέστη ανακοπή πριν από την επείγουσα αεροδιακομιδή» – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σαντορίνης

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος: «Κινδυνεύει η ζωή μου, ζητώ προστασία»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ατυχία: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό!

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: F-35 συνετρίβη στην Αλάσκα – Ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει το μαχητικό

16:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Ιουλίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

15:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πατέρας τριών παιδιών σκηνοθέτησε τον θάνατό του - Πήγε να βρει την ερωμένη στην Ανατολική Ευρώπη - Η ποινή που έλαβε

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο Βάραθρο του Χάρου - Επιχείρηση ανάσυρσης

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ