Τόκιο 2025: Εγκατέλειψε η Ντρισμπιώτη - 18η η Φιάσκα, 37η η Αλικανιώτη - 29ος ο Παπαμιχαήλ

Τον αγώνα των 35χλμ. βάδην αναγκάστηκε να σταματήσει η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη λόγω ενοχλήσεων στο στομάχι.

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη
Εγκατέλειψε λόγω ενοχλήσεων η Ελληνίδα πρωταθλήτρια
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, καθώς στο 23ο χιλιόμετρο αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα, ελέω των ενοχλήσεων στο στομάχι.

https://www.instagram.com/p/DOhd4j_iMHd/

Πάντως, μέχρι εκείνο το σημείο είχε καλή παρουσία, μια και στο 12ο χλμ. είχε βρεθεί στην έκτη θέση, ενώ για αρκετά χιλιόμετρα ήταν εντός της πρώτης δεκάδας. Ωστόσο, τις επόμενες μέρες αναμένεται να επιστρέψει, καθώς έχει δηλώσει συμμετοχή και στα 20χλμ. βάδην.

https://www.instagram.com/reel/DOhrMa7gdJj/

18η η Φιάσκα, 37η η Αλικανιώτη

Στον ίδιο αγώνα, την καλύτερή της εμφάνιση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σημείωσε η Όλγα Φιάσκα, η οποία τερμάτισε στην 18ης θέση. Η Ελληνίδα αθλήτρια τελείωσε τον αγώνα με χρόνο 2:59:59, που αποτελεί και φετινό της ρεκόρ.

https://www.instagram.com/p/DOhjFhbCOzw/

Ακόμα, πολλές ελπίδες άφησε η Σοφία Αλικανιώτη στην πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αφού τερμάτισε στην 37η θέση με χρόνο 3:21:06 και συγκέντρωσε εμπειρίες για τη συνέχεια.

https://www.instagram.com/p/DOhlZl8CLBm/

29ος ο Παπαμιχαήλ

https://www.instagram.com/p/DOhguhQiG1P/

Έναν από τους στόχους του κατάφερε να πετύχει ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ στα 35χλμ. βάδην, αφού μπόρεσε να ολοκληρώσει τον αγώνα με χρόνο 2:42:07 με σωστή διαχείριση ρυθμού.

https://www.instagram.com/reel/DOhnIIpgYe7/

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Οι αγώνες διεξάγονται στο στάδιο όπου πριν τέσσερα χρόνια είχαν διεξαχθεί και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Η Ελλάδα έχει μεγάλες ελπίδες για διακρίσεις, με Μίλτο Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλή και Ελίνα Τζένγκο να είναι στην πρώτη γραμμή των πιθανοτήτων για σπουδαία πράγματα.

Αναφορικά με την πρώτη μέρα των αγώνων, ο Καραλής θα πρέπει να περάσει αλώβητος από τη διαδικασία του προκριματικού. Ο άλτης των 6,08 μ. θα πάρει μέρος στο πρώτο προκριματικό γκρουπ μαζί με κορυφαία ονόματα του αγωνίσματος, όπως Μόντο Ντουπλάντις, Σαμ Κέντρικς και Κέρτις Μάρσαλ.

Στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ θα λάβει μέρος ο Γιάννης Ρίζος, ο οποίος με καλύτερη επίδοση τα 5,73 μ. ελπίζει σε μια καλή παρουσία. Το όριο πρόκρισης είναι 5,80 μ.

Τους αγώνες ξεκινά και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η οποία τελευταία στιγμή μπήκε και στα 100 μ. Η νεαρή αθλήτρια θα αγωνιστεί με μικροτραυματισμό στην ποδοκνημική. Τρέχει στην 4η προκριματική σειρά και την πρόκριση για τον ημιτελικό θα πάρουν οι τρεις πρώτες από κάθε σειρά και οι τρεις καλύτεροι χρόνοι.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων και οι Ελληνικές συμμετοχές:

1η ημέρα – Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα
12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός
12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 4η σειρά (13:16)- 9ος διάδρομος
13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής (α’ γκρουπ), Ρίζος (β’ γκρουπ)
13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός
15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

2η ημέρα – Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη
03:35 1500 μ. (Α) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη
05:28 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:35 400 μ. (Α) Προκριματικός
12:40 Ύψος (Α) Προκριματικός
13:10 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:25 400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:20 100 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:40 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:43 100 μ. (Α) Ημιτελικός
15:05 1500 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:13 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

3η ημέρα – Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
03:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Αδαμοπούλου
03:15 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
05:20 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου
14:10 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:20 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός
15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

4η ημέρα – Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 800 μ. (Α) Προκριματικός
13:40 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Κορένεβα
14:35 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
15:00 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 400 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:35 400 μ. (Α) Ημιτελικός
16:05 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

5η ημέρα – Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός
13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ
13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου
14:10 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ
14:50 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

6η ημέρα – Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 5000 μ. (Γ) Προκριματικός
13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός Γκούσιν
13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:55 800 μ. (Γ) Προκριματικός
14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:02 200 μ. (Α) Ημιτελικός
15:24 200 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:45 800 μ. (Α) Ημιτελικός
16:10 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:24 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

7η ημέρα – Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο
12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο
13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο
14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός
14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο
14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο
15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο
16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

8η ημέρα – Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 20 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου
03:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης
03:25 100 μ. (Α) Δέκαθλο
03:50 20 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
04:00 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός
04:05 Μήκος (Α) Δέκαθλο
04:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης
05:30 Μήκος (Γ) Έπταθλο
05:45 Σφαιροβολία (Α) Δέκαθλο

Απογευματινό πρόγραμμα

13:00 Ακοντισμός (Γ) Έπταθλο
13:05 Ύψος (Α) Δέκαθλο
13:35 4Χ400 μ. (Α) Προκριματικός
13:54 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 4Χ400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:25 4Χ100 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 4Χ1000 μ. (Γ) Προκριματικός
15:05 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:11 800 μ. (Γ) Έπταθλο 7/7
15:29 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:55 400 μ. (Α) Δέκαθλο
16:22 800 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

9η ημέρα – Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

03:05 110 μ. εμπ. (Α) Δέκαθλο
03:55 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
05:05 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
05:35 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
06:20 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ

Απογευματινό πρόγραμμα

11:35 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
12:47 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
13:30 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:35 800 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:50 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:25 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:55 1500 μ. (Α) Δέκαθλο 10/10
15:10 4Χ100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:20 4Χ100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

