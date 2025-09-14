Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Εκτός τελικού στη σφυροβολία η Σκαρβέλη

Μία από τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας της έκανε η Σταματία Σκαρβέλη με βολή στα 70.05μ. ωστόσο δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό της σφυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο.

Σταματία Σκαρβέλη
Δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό η Ελληνίδα πρωταθλήτρια
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε τις προσπάθειές της στο δεύτερο γκρουπ αθλητριών, γνωρίζοντας πως ο ανταγωνισμός ήταν τεράστιος, ελέω των υψηλών επιδόσεων που είχαν σημειωθεί στο πρώτο γκρουπ με τις επτά πρώτες να έχουν βολές πάνω από τα 70μ.

Στην πρώτη της βολή έφτασε στα 70.05μ. και στη συνέχεια έστειλε την σφύρα στα 67.18 μ., ενώ μπήκε στη βαλβίδα για την τρίτη και τελευταία της προσπάθεια, γνωρίζοντας πως είναι στην 15η θέση και έπρεπε να κάνει μία ρίψη πάνω από τα 70.70 μέτρα, όμως ήταν άκυρη.

«Ήμουν πολύ χαρούμενη που έκανα εκείνη την πρώτη βολή. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο συναίσθημα να μπω στον αγώνα και, ξέρεις, να βλέπεις άτομα με πολύ μεγάλα προσωπικά ρεκόρ να κάνουν άκυρες ή να μην εκτελούν σωστά. Και το να μπω και να είμαι τόσο κοντά στο δικό μου ρεκόρ και να έχω μια καλή προσπάθεια στα 70 μέτρα, ήταν πολύ ωραίο. Αλλά ήξερα ότι με αυτήν δεν θα έμενα μέσα στην δωδεκάδα. Και μετά από αυτό, απλώς δεν κατάφερα να ενώσω όλα τα κομμάτια ώστε να έχω άλλη μια ευκαιρία.

Δεν ήμουν τόσο αγχωμένη πριν την τρίτη βολή. Είναι δύσκολο, δεν μπορώ πραγματικά να το περιγράψω με λόγια πώς ένιωσα. Αισθάνθηκα έκπληξη που δεν είχα μια καλύτερη σειρά, οπότε δεν ξέρω αν απλώς σκεφτόμουν πάρα πολύ ή ήμουν πολύ τεχνική και δεν άφησα τον εαυτό μου να απελευθερωθεί. Οπότε τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρη τι ακριβώς έγινε, αλλά δεν νομίζω ότι άφησα τον εαυτό μου να επιτεθεί και να είναι αθλητικός όπως μπορώ.

Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη σεζόν που είχα ποτέ, και συνεργάζομαι με τον καινούριο προπονητή. Παλαιότερα, είχα πολλές αλλαγές και πολλές απογοητεύσεις. Αλλά εφέτος είχα κάποιον που είναι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που χρειάζομαι και σε αυτό που λειτουργεί για εμένα», δήλωσε η Σκαρβέλη μετά το τέλος του αγώνα και πρόσθεσε:

«Νιώθω ότι έχω πολλή υποστήριξη και πολλή συγκέντρωση σε αυτό που χρειάζομαι. Και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο που ήμουν τόσο σταθερή και πέτυχα νέο ατομικό ρεκόρ. Οπότε είμαι ενθουσιασμένη να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησα».

