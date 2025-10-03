Τσιτσιπάς: «Αναζωογονητικό για μένα να έχω αυτή τη σχέση με τον πατέρα μου»

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε για την καλή σχέση που έχει πλέον με τον πατέρα του, Απόστολο, ενώ ανέλυσε και τη σύνδεσή του με την Ελλάδα μέσω των πρόσφατων διακοπών που έκανε.

Newsbomb

Τσιτσιπάς: «Αναζωογονητικό για μένα να έχω αυτή τη σχέση με τον πατέρα μου»
ANA-MPA
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον πατέρα του, Απόστολο, πέρασε από πολλές διακυμάνσεις. Ο Έλληνας τενίστας με δηλώσεις του στο ATPTour.com, από τη Σανγκάη όπου βρίσκεται, ξεκαθάρισε πως πλέον είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και η σχέση και η συνεργασία τους. Κάτι που τον έχει βοηθήσει σημαντικά:

«Έχουμε αλλάξει πάρα πολύ τη δυναμική μας και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που συνεργαζόμαστε και δουλεύουμε όλοι μαζί τώρα. Είναι πολύ αναζωογονητικό για μένα ως παίκτης να έχω αυτή τη σχέση με έναν πατέρα. Είναι ακριβώς εκεί που ήθελα να βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό. Και είμαι χαρούμενος. Έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες μου κι εγώ στις δικές του. Και οι δυο μας δημιουργήσαμε μια δυναμική που είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πάντως, δεν απέκλεισε να προστεθεί άνθρωπος στο προπονητικό του επιτελείο: «Ο πατέρας μου βρίσκεται στο tour για πολλά χρόνια, ακόμη και από τις μέρες που έπαιζε η μητέρα μου. Οπότε έχει πάρα πολύ τένις στη ζωή του. Είμαι εξαιρετικά περήφανος που τον αποκαλώ προπονητή μου και πατέρα μου. Αλλά πρώτα απ’ όλα, πατέρα μου. Και μετά προπονητή μου. Σίγουρα βλέπω τη συνεργασία μας ως κάτι βιώσιμο. Θα με ενδιέφερε στο μέλλον να προστεθεί ένα άτομο στην ομάδα μου που να μπορεί να συνεργαστεί και να δουλέψει με τον πατέρα μου. Προφανώς δεν γίνεται νεότερος, οπότε αν μπορέσω να βρω το κατάλληλο πρόσωπο, θα είναι δίπλα του με καθαρή, πιο φρέσκια οπτική. Αυτό θα επιτρέψει και στον πατέρα μου να κάνει ίσως ένα βήμα πίσω, ώστε να απολαύσει περισσότερο τη ζωή, γιατί δεν είναι μόνο το τένις. Και του το υπενθυμίζω και του το λέω αυτό εδώ και πολύ καιρό.

Η προσοχή μου είναι ένας συνδυασμός του τι θα μου επιτρέψει η μέση μου να κάνω τώρα και του να ξαναβρώ λίγο τη σύνδεση με τις νίκες. Πάνω απ’ όλα αυτή τη στιγμή, θα ήθελα σίγουρα να δω μερικούς συνεχόμενους αγώνες χωρίς πόνο στη μέση».

Για το πρόβλημά του στη μέση, σχολίασε: «Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ήταν κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ. Αναπροσαρμόστηκα και διόρθωσα τη μέση μου. Οπότε απλώς περιμένω να δω πώς θα ανταποκριθεί στους αγώνες και πώς θα μπορέσω να αγωνιστώ σε μια πολύ πιο υγιή κατάσταση».

Ο Τσιτσιπάς μίλησε και για τις προπονήσεις που έκανε με τον Τζόκοβιτς στην Ελλάδα, αλλά και το χρόνο που πήρε να επισκεφτεί μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους:

«Το να γνωρίσω τον Νόβακ σε πιο βαθύ επίπεδο ήταν ωραίο, γιατί στο tour δεν έχεις αυτή την ευκαιρία. Και πέρασα πολύ χρόνο συνδεόμενος με το πνεύμα μου στην Ελλάδα. Πέρασα πραγματικά όμορφα εξερευνώντας τη χώρα μου και κάνοντας πράγματα που βρήκα πνευματικά γεμάτα. Χρειαζόμουν σίγουρα αυτό το διάλειμμα. Το συνειδητοποίησα μόνο όταν βρέθηκα εκεί. Πέρασα πολύ χρόνο με τη μικρή μου αδελφή, με τον αδελφό μου τον Πέτρο, που συνήθως τον βλέπω μόνο μέσα στο γήπεδο όταν παίζουμε διπλά μαζί. Αυτό είναι κάτι που μου λείπει λίγο στην καθημερινότητά μου – λίγη ανθρωπιά. Ειδικά όταν βρίσκεσαι διαρκώς υπό πίεση, κυνηγώντας βαθμούς, τουρνουά, όλα αυτά. Είναι σημαντικό μερικές φορές να κάνεις ένα βήμα πίσω και να επανασυνδέεσαι με την ανθρωπιά σου».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Drones αγνώστου ταυτότητας πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη -  Νεκρός 26χρονος

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πρώιμη «γεύση» χειμώνα - Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στα Καλάβρυτα

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο 48 ωρών Τραμπ σε Χαμάς: «Αποδεχτείτε αλλιώς έρχεται κόλαση»

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο κόπηκε στη μέση από τη φονική σύγκρουση - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας - Βίντεο

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα κρίση στις σχέσεις ΕΕ - φον ντερ Λάιεν: Το Κοινοβούλιο απειλεί να απορρίψει το νέο προϋπολογισμό

17:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νέο Δελχί!

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Συμμετοχή της 354ΜΤΜ στην Πολυεθνική Άσκηση «European Spartan 2025» - Εικόνες

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Υβριδικός πόλεμος και στο Διάστημα: «Εβδομαδιαίες» οι ρωσικές παρεμβολές κατά βρετανικών δορυφόρων

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι εμπειρογνώμονες: Η επίθεση με drones στο Σότσι ήταν απόπειρα εξόντωσης του Βλαντίμιρ Πούτιν

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Μεσολόγγι: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Παρουσίασε νέο νομοσχέδιο για την προστασία κρίσιμων οντοτήτων

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μανιφέστο» Τσίπρα στη Σορβόννη: Να κάνουμε τους ολιγάρχες να πληρώσουν και να διεκδικήσουμε την ηγεσία της Ευρώπης

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

16:36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί που σας επιτρέπει να βάλετε περισσότερο καύσιμο στο αυτοκίνητό σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην Βουλή μεταξύ Χρηστίδου και Μπάρκα: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Σκληρό βίντεο

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικοί διευκρινίζουν πόσο χρόνο είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι

17:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νέο Δελχί!

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μανιφέστο» Τσίπρα στη Σορβόννη: Να κάνουμε τους ολιγάρχες να πληρώσουν και να διεκδικήσουμε την ηγεσία της Ευρώπης

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τι κάνει σήμερα η 6χρονη Λυδία και τα κεράκια στην τούρτα της Καρολάιν

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πρώιμη «γεύση» χειμώνα - Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στα Καλάβρυτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ