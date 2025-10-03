Τσιτσιπάς: «Αναζωογονητικό για μένα να έχω αυτή τη σχέση με τον πατέρα μου»

Η σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον πατέρα του, Απόστολο, πέρασε από πολλές διακυμάνσεις. Ο Έλληνας τενίστας με δηλώσεις του στο ATPTour.com, από τη Σανγκάη όπου βρίσκεται, ξεκαθάρισε πως πλέον είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και η σχέση και η συνεργασία τους. Κάτι που τον έχει βοηθήσει σημαντικά:

«Έχουμε αλλάξει πάρα πολύ τη δυναμική μας και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που συνεργαζόμαστε και δουλεύουμε όλοι μαζί τώρα. Είναι πολύ αναζωογονητικό για μένα ως παίκτης να έχω αυτή τη σχέση με έναν πατέρα. Είναι ακριβώς εκεί που ήθελα να βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό. Και είμαι χαρούμενος. Έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες μου κι εγώ στις δικές του. Και οι δυο μας δημιουργήσαμε μια δυναμική που είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πάντως, δεν απέκλεισε να προστεθεί άνθρωπος στο προπονητικό του επιτελείο: «Ο πατέρας μου βρίσκεται στο tour για πολλά χρόνια, ακόμη και από τις μέρες που έπαιζε η μητέρα μου. Οπότε έχει πάρα πολύ τένις στη ζωή του. Είμαι εξαιρετικά περήφανος που τον αποκαλώ προπονητή μου και πατέρα μου. Αλλά πρώτα απ’ όλα, πατέρα μου. Και μετά προπονητή μου. Σίγουρα βλέπω τη συνεργασία μας ως κάτι βιώσιμο. Θα με ενδιέφερε στο μέλλον να προστεθεί ένα άτομο στην ομάδα μου που να μπορεί να συνεργαστεί και να δουλέψει με τον πατέρα μου. Προφανώς δεν γίνεται νεότερος, οπότε αν μπορέσω να βρω το κατάλληλο πρόσωπο, θα είναι δίπλα του με καθαρή, πιο φρέσκια οπτική. Αυτό θα επιτρέψει και στον πατέρα μου να κάνει ίσως ένα βήμα πίσω, ώστε να απολαύσει περισσότερο τη ζωή, γιατί δεν είναι μόνο το τένις. Και του το υπενθυμίζω και του το λέω αυτό εδώ και πολύ καιρό.

Η προσοχή μου είναι ένας συνδυασμός του τι θα μου επιτρέψει η μέση μου να κάνω τώρα και του να ξαναβρώ λίγο τη σύνδεση με τις νίκες. Πάνω απ’ όλα αυτή τη στιγμή, θα ήθελα σίγουρα να δω μερικούς συνεχόμενους αγώνες χωρίς πόνο στη μέση».

Για το πρόβλημά του στη μέση, σχολίασε: «Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ήταν κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ. Αναπροσαρμόστηκα και διόρθωσα τη μέση μου. Οπότε απλώς περιμένω να δω πώς θα ανταποκριθεί στους αγώνες και πώς θα μπορέσω να αγωνιστώ σε μια πολύ πιο υγιή κατάσταση».

Ο Τσιτσιπάς μίλησε και για τις προπονήσεις που έκανε με τον Τζόκοβιτς στην Ελλάδα, αλλά και το χρόνο που πήρε να επισκεφτεί μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους:

«Το να γνωρίσω τον Νόβακ σε πιο βαθύ επίπεδο ήταν ωραίο, γιατί στο tour δεν έχεις αυτή την ευκαιρία. Και πέρασα πολύ χρόνο συνδεόμενος με το πνεύμα μου στην Ελλάδα. Πέρασα πραγματικά όμορφα εξερευνώντας τη χώρα μου και κάνοντας πράγματα που βρήκα πνευματικά γεμάτα. Χρειαζόμουν σίγουρα αυτό το διάλειμμα. Το συνειδητοποίησα μόνο όταν βρέθηκα εκεί. Πέρασα πολύ χρόνο με τη μικρή μου αδελφή, με τον αδελφό μου τον Πέτρο, που συνήθως τον βλέπω μόνο μέσα στο γήπεδο όταν παίζουμε διπλά μαζί. Αυτό είναι κάτι που μου λείπει λίγο στην καθημερινότητά μου – λίγη ανθρωπιά. Ειδικά όταν βρίσκεσαι διαρκώς υπό πίεση, κυνηγώντας βαθμούς, τουρνουά, όλα αυτά. Είναι σημαντικό μερικές φορές να κάνεις ένα βήμα πίσω και να επανασυνδέεσαι με την ανθρωπιά σου».