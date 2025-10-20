Λευτέρης Πετρούνιας: «Δυνατά με ψυχή» - Πού θεωρεί πως θα κριθεί ο τελικός

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους γυμναστές όλων των εποχών.

Ο «άρχοντας των κρίκων» κατέλαβε την 5η θέση στον προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς και προκρίθηκε στον 7ο τελικό της καριέρας του στη διοργάνωση, διεκδικώντας την Παρασκευή (24/10), το πέμπτο του μετάλλιο!

Ο Πετρούνιας θα μπορούσε να έχει καλύτερη θέση, ωστόσο είχε κακή προσγείωση. Αυτός είναι ο λόγος, όμως, που μπορεί να διεκδικήσει μετάλλιο με μια καλύτερη έξοδο.

Ο 34χρονος γυμναστής έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την πρόκριση στον τελικό, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπισε δυσκολίες το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, τόνισε ότι όλα θα κριθούν στην προσγείωση που θα έχει.

https://www.instagram.com/p/DQCEmtlk8PH/

Συγκεκριμένα έγραψε στα social media:

«Πέμπτος στην τελική κατάταξη σήμερα και φύγαμε για τον τελικό της Παρασκευής! Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά! Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα! Παρασκευή λοιπόν δυνατά με ψυχή! Πάμε!»