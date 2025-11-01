Hellenic Championship ATP 250: Με Παύλο Τσιτσιπά η πρώτη μέρα – Αυλαία με νίκη του Μόλτσαν
Με νίκη του Άλεξ Μολτσάν άνοιξε η αυλαία του Hellenic Championship ATP 250 στο Telekom Center Athens – Ρίχνεται στη μάχη ο Παύλος Τσιτσιπάς.
Με αγώνες των προκριματικών άνοιξε την αυλαία του το «250άρι» της Αθήνας.
Στον πρώτο αγώνα, στην επιστροφή ενός τουρνουά ATP στην Ελλάδα, έπειτα από 30 χρόνια, ο Άλεξ Μολτσάν νίκησε 2-1 σετ (6-3, 6(3)-7, 6-1) τον Φίλιπ Μίσολιτς και πέρασε στα τελικά των προκριματικών.
Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει και τον αγώνα του Παύλου Τσιτσιπά, μικρότερου αδερφού του Στέφανου, ο οποίος έλαβε wild card για το ταμπλό των προκριματικών.
Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Ιάπωνα, Σιντάρο Μοτσιζούκι, στη δεύτερη αναμέτρηση του κεντρικού court, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν τις 12:30.
Το πρόγραμμα της 1ης ημέρας του Hellenic Championship ATP 250
