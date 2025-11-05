Hellenic Championship Athens: Αποκλεισμός για τα αδέρφια Τσιτσιπά στο διπλό

Το ελληνικό δίδυμο ηττήθηκε από εκείνο των Βασίλ Κιρκόφ και Μπαρτ Στίβενς με 2-0 σετ (6-2, 6-4).

Τα αδέρφια Τσιτσιπά δέχθηκαν ένα break στην αρχή (1-0) κι ένα στο τέλος (5-2), με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω με 1-0. Στο δεύτερο σετ, οι Κιρκόφ – Στίβενς έσπασαν το σερβίς των αντιπάλων τους την κατάλληλη στιγμή και πιο συγκεκριμένα στο 9ο game, έκαναν το 5-4 κι έκλεισαν το ματς στο σερβίς τους.

Κιρκόφ και Στίβενς προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν το Νο1 του ταμπλό στο διπλό, το δίδυμο των Ντουμπιά – Ρεμπούλ από τη Γαλλία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι την Τετάρτη (05/11) ρίχνοντα στη μάχη και τα αδέρφια Σακελλαρίδη (Στέφανος και Παύλος), οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν το Νο2 του ταμπλό, Καμπάλ – Μέντλερ.

