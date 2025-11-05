Hellenic Championship Athens: Αποκλεισμός για τα αδέρφια Τσιτσιπά στο διπλό
Παύλος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο διπλό του Hellenic Championship ATP 250.
Το ελληνικό δίδυμο ηττήθηκε από εκείνο των Βασίλ Κιρκόφ και Μπαρτ Στίβενς με 2-0 σετ (6-2, 6-4).
Τα αδέρφια Τσιτσιπά δέχθηκαν ένα break στην αρχή (1-0) κι ένα στο τέλος (5-2), με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω με 1-0. Στο δεύτερο σετ, οι Κιρκόφ – Στίβενς έσπασαν το σερβίς των αντιπάλων τους την κατάλληλη στιγμή και πιο συγκεκριμένα στο 9ο game, έκαναν το 5-4 κι έκλεισαν το ματς στο σερβίς τους.
Κιρκόφ και Στίβενς προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν το Νο1 του ταμπλό στο διπλό, το δίδυμο των Ντουμπιά – Ρεμπούλ από τη Γαλλία.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι την Τετάρτη (05/11) ρίχνοντα στη μάχη και τα αδέρφια Σακελλαρίδη (Στέφανος και Παύλος), οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν το Νο2 του ταμπλό, Καμπάλ – Μέντλερ.