Hellenic Championship ATP 250: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ! Τι κάνεις;» - Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Αλεχάντρο Ταμπίλο και προκρίθηκε στα προημιτελικα του Hellenic Championship ATP 250.

Ο «Νόλε» πανηγύρισε έντονα την πρώτη του νίκη στο παρθενικό του παιχνίδι στην Αθήνα, με τον κόσμο που βρέθηκε στο Telekom Center Athens να τον αποθεώνει.

Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας, μαζί με την οικογένεια του, απέδειξε ότι έχει ξεκινήσει… εντατικά μαθήματα ελληνικών.

«Καλησπέρα, Ελλάδα, σε αγαπώ, τι κάνεις, καλά, γεια σου φίλε», είπε ο 38χρονος θρύλος του τένις, ξεσηκώνοντας τον κόσμο, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι ακόμα μαθαίνει. Σέρβος είναι, οπότε δεν αποκλείεται να μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα μας.