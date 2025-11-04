Hellenic Championship ATP 250: Τα δάκρυα του Τζόκοβιτς για τον τενιστικό πατέρα του, Νίκι Πίλιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Αλεχάντρο Ταμπίλο και προκρίθηκε στα προημιτελικα του Hellenic Championship ATP 250.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι διοργανωτές είχαν ετοιμάσει μια μικρή τελετή για τον Πίλιτς, με τον «Νόλε» να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Ο Κροάτης προπονητής, ο οποίος ήταν ο τενιστικός πατέρας του Τζόκοβιτς, έφυγε πριν από λίγες εβδομάδες από τη ζωή.

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη συνέχεια, ο Σέρβος «σταρ» παραδέχθηκε ότι ο Πίλιτς ήταν ένας άνθρωπος που σήμαινε πολλά τόσο για τον ίδιο, όσο και για την οικογένεια του, υπογραμμίζοντας ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να γίνει ο αθλητής αλλά κι ο άνθρωπος που είναι τώρα.

«Ήταν πολύ δυσάρεστο όταν άκουσα ότι πέθανε κι ήταν η πρώτη κηδεία που πήγα στη ζωή μου. Η κληρονομιά που άφησε σε εμένα και στο άθλημα του τένις δεν θα πεθάνουν ποτέ», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Τζόκοβιτς