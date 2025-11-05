Hellenic Championship ATP250: Αποκλεισμός για τα αδέρφια Σακελλαρίδη

Τα αδέρφια Σακελλαρίδη δεν τα κατάφεραν και γνώρισαν την ήττα στον πρώτο γύρο του διπλού του στο Hellenic Championship.

Τα δύο αδέρφια έχασαν από τους σαφώς πιο έμπειρους Φαμπρίσιο Καμπράλ (Πορτογαλία)/Λούκας Μίντλερ (Αυστρία) με 6-4, 6-4 και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση.

Ο Στέφανος τώρα θα στρέψει το βλέμμα του στο Challenger της Λιόν, όπου θα έχει μια τελευταία ευκαιρία για να ανεβεί στην κατάταξη και να μπει στα προκριματικά του Australian Open.