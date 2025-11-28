Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΟΦΗ-Παναθηναϊκός και τη δράση στην Ευρώπη

Μ’ ένα κρίσιμο ματς συνεχίζεται η δράση στη Volley League Ανδρών, καθώς στις 19:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

