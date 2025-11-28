Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΟΦΗ-Παναθηναϊκός και τη δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (28/11).
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μ’ ένα κρίσιμο ματς συνεχίζεται η δράση στη Volley League Ανδρών, καθώς στις 19:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (28/11):
- 12:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS12 Alghulah 2
- 13:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS13 Sarsjoliden 2
- 15:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS14 Wadi Almatwi 2
- 15:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Practice 1
- 16:50 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Καλίγ Saudi King Cup
- 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών
- 19:30 Novasports Prime Σάλκε – Πάντερμπορν Bundesliga 2
- 19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Αχλί – Αλ Καντσία Saudi King Cup
- 19:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Sprint Qualifying Μηχανοκίνητα
- 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άιζεναχ – Κίελο DAIKIN Bundesliga
- 21:30 Novasports Start Σπόρτινγκ Χιχόν – Ανδόρα Β’ Ισπανίας
- 21:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Λειψία Bundesliga
- 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Ισπανία Ποδόσφαιρο Γυναικών Nations League 1ος Τελικός
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Σασουόλο Serie A
- 22:00 Novasports Prime Χετάφε – Έλτσε La Liga EA Sports
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Όξφορντ – Ίπσουιτς EFL Championship
- 22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Άβες Liga Portugal
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:38 ∙ LIFESTYLE
Η μυθοπλασία «σβήνει» τον ανταγωνισμό – Τι έγινε το βράδυ της Πέμπτης
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Νέο Changan Q05: Το μικρό SUV με στόχο την Ευρώπη
10:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Μόνο τα τυπικά απομένουν για την παραμονή Μεντιλίμπαρ
09:41 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ