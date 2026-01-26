Εθνική Ελλάδας: Η «γαλανόλευκη» επέστρεψε με το χάλκινο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έγραψε ιστορία στη σερβική πρωτεύουσα, καθώς πανηγύρισε το πρώτο μετάλλιο της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κυριάρχησε στον «μικρό» τελικό της Ιταλίας, επικρατώντας με 12-5 και πιστοποίησε ότι η Ελλάδα αποτελεί μια παγκόσμια δύναμη στο πόλο!

Το απόγευμα της Δευτέρας (26/01) η Εθνική επέστρεψε στην Ελλάδα, με τους διεθνείς να έχουν στο στήθος το χάλκινο!

Πλέον το παλμαρέ ολοκληρώθηκε, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ανέβει στο βάθρο σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις: Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup (στην παλαιά και τη νέα μορφή του), World League, Μεσογειακούς Αγώνες και πλέον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αυτό που συνεχίζει να λείπει είναι το χρυσό, η κορυφή του βάθρου που η «γαλανόλευκη» κυνηγά εδώ και μία πενταετία τουλάχιστον.

