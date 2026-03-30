Ποιος είναι ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι - Το παιδί-θαύμα της Formula 1

Ο 19χρονος οδηγός της Mercedes, Αντρέα Κίμι Αντονέλι

Ο 19χρονος Αντρέα Κίμι Αντονέλι κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στην Formula 1 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, καθιστώντας τον νεότερο οδηγό στην ιστορία του αθλήματος που επιτυγχάνει κάτι τέτοιο. Η νίκη του 19χρονου στο Grand Prix της Ιαπωνίας είχε και μια δόση τύχης, αλλά ο νεαρός οδηγός της Mercedes απέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι είναι έτοιμος να κερδίσει τον αγώνα έχοντας την ακρίβεια ενός βετεράνου, αρκεί να του δοθεί μια ευκαιρία.

Τερματίζοντας τον αγώνα, το παιδί-θαύμα της Formula 1 δήλωσε ότι «είναι ακόμα πολύ νωρίς για να σκέφτεται το πρωτάθλημα», παρά το γεγονός ότι ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ξεπερνώντας τον συμπαίκτη του Τζορτζ Ράσελ για 9 πόντους.

Έχοντας κατακτήσει την pole position στο προηγούμενο Grand Prix της Κίνας -καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ, που μέχρι σήμερα κατείχε τον τίτλο του νεότερου poleman από το 2008 στη Μόντσα- αλλά και την νίκη, επέστρεψε στην Ιαπωνία καταλαμβάνοντας και πάλι την pole.

Ωστόσο, ο 19χρονος έχασε έδαφος στην εκκίνηση, υποχωρώντας μέχρι την πέμπτη θέση, πριν τελικά επιστρέψει στην κορυφή, αφού ένα αυτοκίνητο ασφαλείας άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα.

Όλα συνέβησαν όταν ο Βρετανός οδηγός της Haas, Όλι Μπέρμαν, έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου του και συγκρούστηκε με τις μπάρες ασφαλείας, στην προσπάθεια του να προσπεράσει τον Αργεντίνο οδηγό της Alpine, Φράνκο Κολαπίντο. Το αυτοκίνητο ασφαλείας βγήκε αμέσως στην πίστα, καθώς ο Βρετανός προσπαθούσε να καθίσει στο γρασίδι, κουτσαίνοντας. Σε αργότερη ενημέρωση της, η Haas επιβεβαίωσε ότι ο Μπέρμαν υποβλήθηκε σε ακτινογραφία και, ευτυχώς, δεν είχε υποστεί κατάγματα.

Παρόλα αυτά, το ατύχημα του Μπέρμαν επέτρεψε στον Αντονέλι, να κάνει pit stop και να επανέλθει στην πρώτη θέση, πριν κατακτήσει τη νίκη με διαφορά σχεδόν 14 δευτερολέπτων.

Ποιος είναι ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι

Γιος του οδηγού αγωνιστικών αυτοκινήτων Μάρκο Αντονέλι, ο Κίμι γεννήθηκε στην Μπολόνια και εντάχθηκε στην Ακαδημία νέων οδηγών της Mercedes τον Απρίλιο του 2019, σε ηλικία 12 ετών.

Από τότε που έκανε karting, ο νεαρός οδηγός φαινόταν ότι θα έχει λαμπρή καριέρα μπροστά του. Στην ηλικία των 7 ετών, ο Κίμι κατέκτησε τους πρώτους τίτλους του στο Trofeo Easykart. Το 2015 κέρδισε στην κατηγορία Kart Grand Prix EasyKart 60. Το 2020 και το 2021, κατέκτησε δύο συνεχόμενους τίτλους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καρτ της CIK-FIA.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Κίμι έκανε το ντεμπούτο του σε αγώνες αυτοκινήτων και γρήγορα κατέκτησε περισσότερους τίτλους: αυτόν της Ιταλικής F4 και του ADAC F4 το 2022, και έναν χρόνο αργότερα, της Formula Regional Middle East και της Formula Regional European.

Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι το επόμενο λογικό βήμα του νεαρού θα ήταν η Formula 3. Ωστόσο, καθώς η Merdeces γνώριζε ότι είχε στα χέρια της ένα αστέρι, ο Κίμι ξεκίνησε να αγωνίζεται στην Formula 2 – παρακάμπτοντας ουσιαστικά ένα σκαλοπάτι στην σκάλα του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Ο Αντονέλι έβαλε τα δυνατά του για να κάνει ένα σταθερό, αν και όχι θεαματικό, ξεκίνημα στη Formula 2, κερδίζοντας σταθερά βαθμούς, χωρίς ωστόσο να κατακτήσει βάθρο με την ομάδα του, την Prema Racing, τερματίζοντας στην 6η θέση. Μπορεί να μην κατάφερε να κερδίσει το πρωτάθλημα, αλλά έδειξε το ταλέντο του με νίκες, όπως εκείνη στο Sprint του Σίλβερστοουν, καθώς και στον μεγάλο αγώνα της Ουγγαρίας, κατακτώντας τον τίτλο του νεότερου οδηγού της ιστορίας με δύο νίκες στη Formula 2.

Καθώς από το 2024 είχε γίνει σαφές ότι ο Λιούις Χάμιλτον θα βρισκόταν τον επόμενο χρόνο στο γκαράζ της Ferrari, η Mercedes ανακοίνωσε, λίγο μετά τα 18α γενέθλια του Αντονέλι, ότι ο νεαρός θα γινόταν ο νέος οδηγός της ομάδας από το 2025, αντικαθιστώντας τον 7 φορές πρωταθλητή.

O νέος του συμπαίκτης Τζορτζ Ράσελ, είχε πει τότε: «Το ιστορικό του στις μικρότερες κατηγορίες είναι εντυπωσιακό και η προαγωγή του είναι απολύτως άξια. Είναι ένα φανταστικό νεαρό ταλέντο».

Στην πρώτη του σεζόν, ο Αντονέλι κατέκτησε τρία βάθρα και 150 βαθμούς – γεγονός που τον οδήγησε να δείξει ότι το μέλλον του στη Formula 1 θα είναι πιο λαμπρό από ποτέ.

