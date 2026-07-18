Diamond League: Την τέταρτη θέση πήρε στο Λονδίνο ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους άλτες του επί κοντώ, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο Diamond League του Λονδίνου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 5.95μ., ενώ είχε πολύ καλές προσπάθειες και στα 6.04μ., φτάνοντας κοντά σε νέο ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Ωστόσο, ο εξαιρετικά υψηλός ανταγωνισμός τον άφησε εκτός βάθρου, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τέταρτη θέση πίσω από τους Σαμ Κέντρικς, Μόντο Ντουπλάντις και Κέρτις Μάρσαλ.

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.60μ., επιλέγοντας να αφήσει τα δύο πρώτα ύψη. Πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ στη συνέχεια άφησε και τα 5.75μ. για να συνεχίσει απευθείας στα 5.85μ., ακολουθώντας την ίδια τακτική με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Στο ύψος των 5.85μ. χρειάστηκε δύο άλματα για να ξεπεράσει τον πήχη, όμως στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του και στα 5.95μ. κατάφερε να περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια, παραμένοντας στη διεκδίκηση μιας κορυφαίας θέσης.

Στο ίδιο ύψος τα κατάφεραν επίσης οι Κέντρικς, Μάρσαλ και Ντουπλάντις, ενώ ο Σόντρε Γκούτορμσεν δεν κατάφερε να συνεχίσει, καθώς είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Η μάχη κορυφώθηκε στα 6.04μ., όπου ο Καραλής, ο Κέντρικς και ο Μάρσαλ επιχείρησαν να ξεπεράσουν το συγκεκριμένο ύψος, χωρίς όμως επιτυχία. Ο Ντουπλάντις, από την πλευρά του, δεν δοκίμασε το ύψος και αποχώρησε από τον αγώνα, αφού προηγουμένως είχε φανεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πόδι.

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