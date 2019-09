Η betshop.gr είναι ο Μεγάλος Χορηγός της Κ.Α.Ε. Ρέθυμνο Cretan Kings για τη σεζόν 2019-20!

Η παρέα της betshop.gr γίνεται ακόμη πιο δυνατή μιας που υποδέχεται ακόμη ένα ισχυρό μέλος, την ομάδα που έχει αγκαλιάσει η Κρήτη και που εκπροσωπεί το πάθος για το ελληνικό μπάσκετ. Η betshop.gr θα είναι ο Μεγάλος Χορηγός της Κ.Α.Ε. Ρέθυμνο Cretan Kings για τη σεζόν 2019-20!

Με το ίδιο πάθος, την ίδια αποφασιστικότητα και διάθεση θα επιδιώξουμε για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο να δώσουμε ώθηση στον ελληνικό αθλητισμό και να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το κορυφαίο άθλημα της χώρας. Χαιρόμαστε, μάλιστα, ιδιαίτερα που διαπιστώνουμε καθημερινά ότι ολοένα και περισσότεροι σύλλογοι με το ίδιο όραμα έρχονται στην betshop.gr και όλοι μαζί, μια γροθιά, ακολουθούμε την ίδια διαδρομή!

H ομάδα του Ρεθύμνου συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Α1 μπάσκετ! Με κύρια χαρακτηριστικά την σκληρή δουλειά, την επιμονή για συνεχή βελτίωση έχοντας ως αφετηρία τον ίδιο τον άνθρωπο, επιχειρεί συχνά μέσω διάφορων ενεργειών να υποστηρίξει τους ακόλουθούς της, δίνοντάς τους την απαραίτητη ώθηση για να ζήσουν την πραγματική απόλαυση του αθλητικού παιχνιδιού. Όλοι αυτοί είναι και οι λόγοι που καλωσορίσαμε στην betshop.gr την Κ.Α.Ε. Ρέθυμνο Cretan Kings! Στο Ρέθυμνο απολαμβάνουν τα σαββατοκύριακα στα γήπεδα, ακολουθούν μονίμως την ομάδα και είναι εκεί, κάθε αγωνιστική να την στηρίξουν!

Η Κ.Α.Ε. Ρέθυμνο Cretan Kings είναι από τις ομάδες που... ήρθε για να μείνει! Με σταθερή παρουσία στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ τα τελευταία οκτώ χρόνια, έχει να παρουσιάσει σημαντικές στιγμές, με κορυφαία την κατάληψη της 4ης θέσης μέσω των πλέι οφ της σεζόν 2012-13. Ως σημαντικότερο επίτευγμα στην ιστορία της έχει καταγραφεί η εκπληκτική πορεία μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας τη σεζόν 2006-07 ενάντια στον Παναθηναϊκό, όπου έσπασε την κυριαρχία Αθήνας-Θεσσαλονίκης στις ομάδες που έφταναν μέχρι το τέλος της διοργάνωσης!

Σαφώς και η κινητήριος δύναμη της ομάδας είναι το πολυάριθμο κοινό της Κρήτης, που αποδεικνύει την πίστη του στο όραμα των διοικούντων δηλώνοντας βροντερό παρών στο «Μελίνα Μερκούρη». Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι απολαυστική και δεν είναι τυχαίο που πολλοί θεωρούν την κρητική έδρα ως μια από τις πιο «καυτές» του ελληνικού μπάσκετ. Είναι λοιπόν η στιγμή να τη ζήσουμε και εμείς στην betshop.gr, να πάρουμε θέση στην εξέδρα και να στηρίξουμε την ομάδα σε όλες τις απαιτητικές αναμετρήσεις της! Let’s go for it!