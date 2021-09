ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 31 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2021, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος επέλεξε τα στοιχήματα Τελικό Αποτέλεσμα, Goal, Over 2,5, Under 2,5 και Goal & Over 2,5 σε οκτώ αγώνες από τη La Liga, τη Serie A, την Bundesliga και τη Ligue 1, κέρδισε 172.752,87 ευρώ κάνοντας cash out.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, στις ελληνικές ιπποδρομίες στο Markopoulo Park, στο Τετραπλό (τέσσερις πρώτοι ίπποι με τη σωστή σειρά) της δεύτερης ιπποδρομίας, δύο νικητές από την Κηφισιά και την Καλλιθέα κέρδισαν από 1.741,59 ευρώ.

Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο για την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του.

Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή του το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta Hellenic Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.

Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.

