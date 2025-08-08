Eurojackpot: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής (8/8) κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (8/8), η υπ΄αριθμόν 149 κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 36 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι: 7, 16, 23, 41, 42 και οι αριθμοί: 1 και 4.
Τι είναι το Eurojackpot
Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.
Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη 21:15 και Παρασκευή 21:00, ώρα Ελλάδος, στο Ελσίνκι.
