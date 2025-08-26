Κλήρωση Τζόκερ (26/08/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1 εκατ. ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/8) η κλήρωση 2954 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 6, 15, 17, 28, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 3.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
