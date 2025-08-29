Ντέρμπι Λίβερπουλ-Άρσεναλ στην Premier League με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Ντέρμπι Λίβερπουλ-Άρσεναλ στην Premier League με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα
Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται το σαββατοκύριακο με σπουδαία παιχνίδια. Την παράσταση κλέβει το ντέρμπι της Premier League ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ, το οποίο διεξάγεται την Κυριακή, στις 18:30, στο Anfield. Οι 2 ομάδες που θεωρούνται φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου έχουν κάνει το 2 στα 2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Τότεναμ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει Βet Builder Ready επιλογές και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και την προωθητική ενέργεια «Στο Παρά 1»*, στο ντέρμπι Λίβερπουλ-Άρσεναλ και τους αγώνες των μεγάλων πρωταθλημάτων.

Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι για τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον πρώτο σκόρερ της Λίβερπουλ, τον πρώτο σκόρερ της Άρσεναλ, τη νίκη με μηδέν παθητικό, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, τα πολλαπλά σκορ, τη διπλή ευκαιρία μαζί με Over/Under και πολλές άλλες.

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready για το ντέρμπι της Premier League μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

* 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
* Ο Μοχάμεντ Σαλάχ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή και η Λίβερπουλ να κερδίσει
* Ο Βίκτορ Γιούκερες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Άρσεναλ να κερδίσει και να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
* Η Λίβερπουλ να κερδίσει, Over 3,5 γκολ και να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
* Ο Νόνι Μαντουέκε να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή και η Άρσεναλ να κερδίσει.

Eurobasket: Με την Κύπρο το Σάββατο η Εθνική Ομάδα

Με δυνατά παιχνίδια συνεχίζεται το Eurobasket. Η Εθνική Ομάδα, μετά τη νίκη της στην πρεμιέρα με 75-66 κόντρα στην Ιταλία, δίνει το Σάββατο (18:15) στη Λεμεσό, τον δεύτερο αγώνα της στον 3ο όμιλο με την Κύπρο.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τον αγώνα Κύπρος-Ελλάδα μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

* Σύνολο Πόντων Over/Under

* Πρώτος σκόρερ αγώνα
* Νικητής και Σύνολο Πόντων Over/Under
* Ομάδα με τις περισσότερες ασίστ
* Ομάδα με τα περισσότερα ριμπάουντ
* Ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα
* Over/Under πόντοι/ριμπάουντ/ασίστ/ εύστοχα τρίποντα παικτών
* Ομάδα και μέθοδος πρώτου πόντου
* Τελικό αποτέλεσμα 1ης περιόδου/1ου ημιχρόνου
* Head to head πόντοι παικτών
* Πρώτο εύστοχο δίποντο/τρίποντο

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Eurobasket τις προωθητικές ενέργειες «20 & κάρφωσες»* και «Air Back»*

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

