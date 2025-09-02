Κλήρωση Τζόκερ (2/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/9) η κλήρωση 2957 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 2.000.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 4, 29, 13, 21, 7 και Τζόκερ ο αριθμός 15.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Διαβάστε επίσης