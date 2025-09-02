Κλήρωση Eurojackpot 2/9/2025: Μοιράζει 61 εκατ. ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (2/09), η κλήρωση του Eurojackpot.
Στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 61.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι: 1, 5, 12, 38, 47 και 7, 8.
