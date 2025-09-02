Κλήρωση Eurojackpot 2/9/2025: Μοιράζει 61 εκατ. ευρώ

Στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 61.000.000 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι: 1, 5, 12, 38, 47 και 7, 8.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (2/09), η κλήρωση του Eurojackpot .

