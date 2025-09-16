Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης (18/9)
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/9) η κλήρωση 2963 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.600.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 13, 16, 18, 22, 34 και Τζόκερ ο αριθμός 1.
Ως αποτέλεσμα του νέο διπλού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στην ερχόμενη κλήρωση της Πέμπτης στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
