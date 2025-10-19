Κλήρωση Τζόκερ 19/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/10) η κλήρωση 29777 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 4, 17, 30, 38, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 9.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
