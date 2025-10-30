Ψήφος εμπιστοσύνης από Fitch και S&P στη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ

Newsbomb

Ψήφος εμπιστοσύνης από Fitch και S&P στη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη νέα εποχή για τον κλάδο των τυχερών παιγνίων που σηματοδοτεί η συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ και τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται, αναφέρονται σε πρόσφατες εκθέσεις τους οι οίκοι Fitch και Standard and Poor’s.

Όπως επισημαίνουν, η συνένωση αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα που προωθεί την εξωστρέφεια και την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Μάλιστα, η διατήρηση της παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνδυασμό με τα σχέδια για παράλληλη εισαγωγή σε διεθνές χρηματιστήριο, ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή αναγνωρισιμότητα αλλά και την επενδυτική ελκυστικότητα του νέου σχήματος.

Θετικές αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους για τον νέο κολοσσό των 16 δισ. ευρώ

Οι προοπτικές που αναδύονται από τη δημιουργία αυτού του παγκόσμιου κολοσσού με αποτίμηση 16 δις. ευρώ, έχουν αξιολογηθεί ως άκρως θετικές από κορυφαίους διεθνείς οίκους, όπως η Fitch Ratings και η Standard & Poor’s (S&P), οι οποίοι δίνουν ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική αυτή κίνηση.

Η S&P χαρακτήρισε τη συνένωση ως «θετικό πιστωτικό γεγονός», επισημαίνοντας τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του νέου σχήματος. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές στην έκθεση της S & P, «ο συνδυασμός Allwyn - ΟΠΑΠ θα ήταν ωφέλιμος για την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου, καθώς θα έδινε στην Allwyn πλήρη πρόσβαση στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και τις ταμειακές ροές του ΟΠΑΠ».

Από την πλευρά της, η Fitch Ratings διατήρησε την αξιολόγηση της Allwyn στο BB-, τοποθετώντας την σε θετική προοπτική (Rating Watch Positive), γεγονός που αντανακλά την αναμενόμενη βελτίωση του επιχειρηματικού προφίλ της εταιρείας. Σύμφωνα με τη Fitch, η αναλογική καθαρή μόχλευση της Allwyn αναμένεται να μειωθεί στο 3,7x έως το 2027, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την πιστοληπτική της ικανότητα. Ο οίκος προσθέτει δε ότι «αναμένουμε να αναβαθμίσουμε την αξιολόγηση κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα σε “BB”, εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί με όρους που δεν διαφέρουν ουσιαστικά από αυτούς που παρουσιάστηκαν».

Σύμφωνα με τη Fitch, η εξαγορά της PrizePicks αυξάνει την έκθεση της Allwyn στην κυρίαρχη αγορά των ΗΠΑ και ενισχύει την κλίμακα και τη διαφοροποίηση των προϊόντων. Τα διαδικτυακά έσοδα αναμένεται να πλησιάσουν το ήμισυ του συνόλου του ομίλου μετά τη συναλλαγή. Επιπλέον ο οίκος επισημαίνει ότι περιορίζεται και το ρίσκο καθώς το 70%+ των εσόδων της Allwyn προήλθε το 2024 από τις λοταρίες, που θεωρούνται σταθερότερο τμήμα της αγοράς παιγνίων, λιγότερο ευάλωτο σε ρυθμιστικά και φορολογικά θέματα.

Πολλαπλά οφέλη για τους μετόχους, συνεργάτες και πελάτες του ΟΠΑΠ

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε από την διοικητική ομάδα της Allwyn και του ΟΠΑΠ σε αναλυτές, η επιχειρηματική συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ δημιουργεί έναν παγκόσμιο ηγέτη, με παρουσία σε περισσότερες από 15 αγορές και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, η συμφωνία προσφέρει πρόσβαση σε έναν όμιλο μεγαλύτερης κλίμακας, με αυξημένα έσοδα, κέρδη και αξία, ενώ διατηρείται ισχυρή μερισματική πολιτική με στόχο ελάχιστο μέρισμα €1/μετοχή από το 2026. Μάλιστα, η ενοποιημένη εταιρεία, με σημαντικά αναβαθμισμένη εταιρική αξία, θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα προς τους διεθνείς επενδυτές και τις διεθνείς αγορές για την Ελλάδα και την αναβάθμιση του ΧΑ σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς.

Παράλληλα, ο συνδυασμός Allwyn και ΟΠΑΠ θα ανοίξει τον δρόμο για μια αναβαθμισμένη εμπειρία για τους πελάτες, αξιοποιώντας νέα προϊόντα και καινοτομίες, χωρίς, ωστόσο, να αλλοιώνεται το DNA της εταιρείας, αφού η ταυτότητα και η ονομασία των δημοφιλών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.) δεν αλλάζουν.

Οι συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν επίσης από τις σημαντικές επενδύσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Allwyn για την αναβάθμιση του δικτύου λιανικής με έμφαση τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:11LIFESTYLE

Anne Hathaway: Έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί με vintage Valentino - Εικόνες

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Ο υπουργός Δικαιοσύνης τον επισκέφθηκε στη φυλακή - «Προσοχή στην ασφάλειά του»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μην διψάσουμε: Όλα τα μέτρα για τη λειψυδρία

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία:«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Παραμορφωμένα δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες

12:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Να κρατήσουμε ισορροπία αμυντικά σ’ όλο το παιχνίδι»

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ταξί χωρίς οδηγό στην Ευρώπη: «Πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε»

12:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 26χρονο που έτρεχε με 174 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι πήγαν στην Αστυνομία με τους κηδεμόνες τους και ομολόγησαν ότι έκλεψαν αυτοκίνητο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τούρκοι διασώστες περιμένουν το «πράσινο φως» από το Ισραήλ για να εισέλθουν στον θύλακα

12:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα 20άρια της Καινούργιου και η μάχη Σκορδά - Λιάγκα

12:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ψήφος εμπιστοσύνης από Fitch και S&P στη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ: Οι προοπτικές που δημιουργεί ο νέος παγκόσμιος κολοσσός

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο σε κοινή θέα - Το καταφύγιο του Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής

12:22LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Οδυσσέας Σταμούλης για την απώλεια του γιου του - «Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά»

12:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το αρχείο αιτήσεων του 2025

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σε χέρια ιδιωτών τo «σούπερ μάρκετ του Πάπα» - Εκπτώσεις σε πολύτεκνους και ηλικωμένους

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

11:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στο φως οι νέες κλήσεις του 22χρονου στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας - Πότε έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Ίχνη DNA συνδέουν έναν από τους πέντε συλληφθέντες με την κλοπή - Οι αρχές «ξετυλίγουν το νήμα της Αριάδνης»

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινοι» οι Τεττέη και Παντελίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί σε δρόμους του Ρίο μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ στην ιστορία της Βραζιλίας, με 132 νεκρούς - Δεν ήξερε ο Λούλα - Ποια είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν 7 άξονες για τη λειψυδρία - Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα - Σαχίνης: Θα σκάψουμε όλη τη Δροσοπούλου

10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

12:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 26χρονο που έτρεχε με 174 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Η αδελφή του 50χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από μπαρ στο Ναύπλιο μιλά στο Newsbomb.gr

11:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στο φως οι νέες κλήσεις του 22χρονου στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας - Πότε έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξαναρχίσουν αμέσως οι δοκιμές πυρηνικών όπλων: Οι χώρες με τα μεγαλύτερα οπλοστάσια, η τελευταία δοκιμή των ΗΠΑ και ο νέος «Ψυχρός Πόλεμος»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: Οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις από κάμερες μέσω του gov.gr αποστέλλονται τις επόμενες ημέρες  

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το αμάρτημα της Εύας»: Βιβλίο Ιταλών δημοσιογράφων «αθωώνει» την Καϊλή για τη διαφθορά

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: «Βιαστείτε, είναι όλοι νεκροί»... - Στο φως τα πρώτα τηλεφωνήματα από την παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μην διψάσουμε: Όλα τα μέτρα για τη λειψυδρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ