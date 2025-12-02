Κλήρωση Τζόκερ 2/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.800.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/12) η κλήρωση 2996 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.900.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 24, 13, 8, 5, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Διαβάστε επίσης