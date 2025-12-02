Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει την Πέμπτη (4/12)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (2996) της Τρίτης (2/12) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.800.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής: 24, 13, 8, 5, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (4/12), το Τζόκερ μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.100.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης