Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/2) η κλήρωση 3028 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4, 9, 21, 27, 43 και Τζόκερ το 12.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτη ςκατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.