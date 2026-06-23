Κλήρωση Τζόκερ 23/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.600.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.600.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4, 12, 18, 21, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 15.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.