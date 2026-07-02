Κλήρωση Τζόκερ 2/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 3,7 εκατ. ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 1, 3, 11, 18, 30 και Τζόκερ το 7.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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