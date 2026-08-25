Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 25/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,7 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ (3110) είναι: 10, 20, 24, 28, 33 και Τζόκερ το 7

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.