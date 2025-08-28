Live ΠΑΟΚ - Ριέκα 2-0 Α' Ημίχρονο

Τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του στη League Phase του Europa League, διεκδικεί ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» υποδέχεται τη Ριέκα, στη ρεβάνς της ήττας του με 1-0 στην Κροατία.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να κάνει την ανατροπή και για να μπορέσει να πάρει το «εισιτήριο» χρειάζεται τη νίκη με δύο ή παραπάνω τέρματα διαφορά. Σε περίπτωση νίκης με ένα γκολ διαφορά, το ζευγάρι θα οδηγηθεί σε παράταση. Σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο οι Θεσσαλονικείς θα υποβιβαστούν στη League Phase του Conference League.

Στα θετικά για τον Ρουμάνο κόουτς η επιστροφή των Τάισον και Πέλκα, που απουσίαζαν από την πρώτη αναμέτρηση, τη στιγμή που οι Κροάτες δεν έχουν διαθέσιμο τον Ράντελιτς.

Το μεγάλο «όπλο» του ΠΑΟΚ είναι η Τούμπα. Ο 12ος παίκτης της ελληνικής ομάδας δίνει δυναμικό παρών, με την έδρα του «δικέφαλου» να είναι κατάμεστη καθώς έχει γίνει sold out όπως ήταν γνωστό από τις προηγούμενες μέρες.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ισπανός, Χοσέ Μαρία Σάντσες. Βοηθοί του οι επίσης Ισπανοί, Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγο Πριέτο. Τέταρτος ο Χούαν Μαρτίνεθ Μουνουέρα. VAR ο Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε. AVAR ο Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα.

ΔΕΙΤΕ LIVE την εξέλιξη της μεγάλης ρεβάνς του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ριέκα, με έπαθλο το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League: