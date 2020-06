Έρχονται μεγάλες αλλαγές στη Super League - Τι θα γίνει με τα play off

Στη Super League αναμένεται μέσα στην εβδομάδα η απόφαση, για το πότε θα γίνει η τελευταία αγωνιστική των play off, τα οποία καταργούνται με αυτή την μορφή και αν συνεχιστούν θα γίνουν με άλλο τρόπο. Το Onsports έχει το ρεπορτάζ

Ακόμα και σήμερα ή το αργότερο μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα αποφασιστεί πότε θα τελειώσουν τα play off. Δύο είναι οι ημερομηνίες, είτε στις 19 Ιουλίου είτε στις 26 Ιουλίου. Οι περισσότερες ομάδες θέλουν το πρωτάθλημα να τελειώσει το συντομότερο δυνατό, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει άλλη μια εμβόλιμη στις 15 Ιουλίου.

Σε αυτό το γρήγορο τέλος του πρωταθλήματος έχει αντίρρηση η Nova, που επιθυμεί να γίνονται τα play off τα Σαββατοκύριακα και όχι τις Τετάρτες για μεγαλύτερη θέαση. Ηδη έχουν μπει δύο Τετάρτες, εμβόλιμες αγωνιστικές, και η τρίτη Τετάρτη είναι κάτι που δεν θα το ήθελε να συμβεί το συνδρομητικό κανάλι.

Ακόμα και από την ΕΠΟ, και τον ορισμό του τελικού του Κυπέλλου, θα φανεί πότε θα τελειώσουν τα play off. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες και θα δούμε τις επόμενες ώρες τι θα γίνει.

Τέλος αυτά τα play off

Τα play off, με τη μορφή που τα βλέπουμε φέτος, τα βλέπουμε για πρώτη και τελευταία φορά. Είναι δεδομένο ότι από τη νέα περίοδο, είτε οι ομάδες μείνουν 14 είτε πάνε 16 είτε πάνε 18, αυτό το σύστημα των δέκα αγωνιστικών των play off θα καταργηθεί. Αν θα μείνουν τα play off θα μείνουν μεταξύ των έξι πρώτων ομάδων σε ένα μίνι-πρωτάθλημα πέντε αγωνιστικών (ανάδειξη πρωταθλητή, ευρωπαϊκές θέσεις), όπου οι έξι ομάδες θα παίξουν μία φορά μεταξύ τους και οι έδρες θα κληρωθούν. Όπως έγιναν δηλαδή περίπου τα φετινά play-out.