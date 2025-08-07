Παναθηναϊκός: Πάει για το… κόλπο γκρόσο με Νταβίντε Καλάμπρια

Μετά την πώληση του Βαγιαννίδη και το άδοξο τέλος στις συζητήσεις με τον Αουρέλιο Μπούτα, ο Παναθηναϊκός «τρέχει» για να βρει τον ιδανικό δεξιό μπακ που θα πάρει τη φανέλα του βασικού. Όπως φαίνεται οι «πράσινοι» στοχεύουν στο… πάνω ράφι για την κίνηση αυτή. Έχοντας προχωρημένες επαφές με τον Νταβίντε Καλάμπρια.

Ο 28χρονος διεθνής Ιταλός είναι ελεύθερος και πασίγνωστος απ’ την παρουσία του στη Μίλαν. Υπήρξε αρχηγός των «ροσονέρι» μέχρι τον Ιανουάριο, όταν και ένας τσακωμός με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο τον οδήγησε να παραχωρηθεί δανεικός στην Μπολόνια, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο.

Είναι εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή και σαφώς χρειάζονται αρκετά χρήματα για να πειστεί να έρθει στην Ελλάδα. Ειδικά απ’ τη στιγμή που έχει προτάσεις από Premier League και Serie A.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τον δελεάσει με πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και την προοπτική του πρωταθλητισμού. Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει και υπάρχουν πιθανότητες, για μια υπόθεση που έτσι κι αλλιώς είναι υπερβολικά δύσκολη.

Ο Καλάμπρια στα 28 του μετρά 272 συμμετοχές με τη φανέλα της Μίλαν, ενώ έχει φορέσει 7 φορές το εθνόσημο με την Εθνική Ιταλίας.