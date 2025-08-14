Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Καμαρά στο 115’ τον έστειλε στα play offs του Europa League!

Τα 180 λεπτά δεν αρκούσαν σε Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ. Όμως η ψυχή και η εμπειρία του «δικέφαλου», έκανε τελικά τη διαφορά. Στην παράταση η ελληνική ομάδα βρήκε το «χρυσό» γκολ για να νικήσει 1-0 στην Αυστρία και να συνεχίσει στα play offs του Europa League. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ριέκα.

Σε ένα ματς «κλειστό», ο ΠΑΟΚ ήταν σαφώς πιο πιεστικός και πιο ενεργητικός. Είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, κόντρα στους γηπεδούχους που φανερά ήθελαν να εκμεταλλευτούν τους χώρους στην κόντρα.

Ο Μαντί Καμαρά… ξελάσπωσε την ομάδα του Λουτσέσκου ακόμη μια φορά με το πανέμορφο τέρμα που πέτυχε στο 115’. «Κλειδώνοντας» την ευρωπαϊκή παρουσία και το «ραντεβού» με την Ριέκα την επόμενη Πέμπτη.

Η αναμέτρηση άρχισε με τον «δικέφαλο» να προσπαθεί να δημιουργήσει και να πιέσει. Οι Αυστριακοί από την άλλη, έδωσαν χώρο και περίμεναν την κόντρα για να απειλήσουν.

Τα πρώτα λεπτά πέρασαν χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, με το ίδιο μοτίβο και δίχως ευκαιρίες εκατέρωθεν. Η πρώτη σημαντική φάση στο ματς, ήρθε στο 36’ για τους γηπεδούχους.

Ο Μπαλό βγήκε τετ α τετ μετά από κόρνερ του ΠΑΟΚ και μια πάσα αντεπίθεσης. Ο Κωνσταντέλιας τον κυνήγησε, με το τελείωμά του να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Παβλένκα που κράτησε το μηδέν.

Στο τέλος του πρώτου μέρους, ο Κωνσταντέλιας προσπάθησε να απειλήσει με σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε. Λίγο πριν τα 45’ ο Τσάλοβ δέχτηκε ωραία πάσα, αλλά δεν μπόρεσε να επιχειρήσει τελική προσπάθεια. Έτσι το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μπει πιο δυνατά. Χωρίς να δημιουργεί σημαντικές φάσεις. Στο 57’ ο Μιχαηλίδης σούταρε, με τον Πόλστερ να διώχνει σε κόρνερ. Η κεφαλιά του Κεντζιόρα στο 64’ έφυγε άουτ.

Ο Ατάνγκα ένα λεπτό μετά βρέθηκε σε καλή θέση αλλά σούταρε άουτ. Μπαίνοντας στο τελευταίο 20λεπτο, ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Τσάλοβ έκανε την κεφαλιά με την μπάλα να βρίσκει και στο δοκάρι και να περνάει άουτ.

Οι Αυστριακοί έγιναν απειλητικοί στο 73’. Βγαίνοντας στην κόντρα ο Ατάνγκα γύρισε στον Ζούκιτς, με το τελείωμα του τελευταίου να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Παβλένκα.

Στο 88’ ο Ζίβκοβιτς έπιασε πολύ καλό σουτ, με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ. Έτσι ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης με το ζευγάρι να οδηγείται στην παράταση.

Η παράταση άρχισε με φάση για τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έκανε το γύρισμα με την μπάλα να κοντράρει και τον Πόλστερ να διώχνει σε κόρνερ.

Ο Ζούκιτς στο 111’ σούταρε, με την μπάλα να φεύγει έξω. Τέσσερα λεπτά όμως, ο ΠΑΟΚ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα!

Η ελληνική ομάδα με τον Δημήτρη Χατσίδη μετά από κλέψιμο βγήκε στην κόντρα. Ο Καμαρά έγινε αποδέκτης και με εκπληκτικό πλασέ του Αφρικανού ήρθε το 0-1!

Μέχρι το τέλος της παράτασης δεν άλλαξε κάτι και ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση, την εξασφάλιση της League Phase και πλέον έχει πολλές πιθανότητες κόντρα στη Ριέκα.

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ (Ντίτμαρ Κιούμπαουερ): Πόλστερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Ρένερ, Σεπφ (101’ Νουαϊβου), Πίζινγκερ (106’ Σούλτσνερ), Μάτιτς (85’ Βόλμουτ), Μπαλό (63’ Ατάνγκα), Αγκιέμανγκ (63’ Γκάτερμαγιερ), Αβντιγιάι (63’ Ζούκιτς).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (118’ Τέιλορ), Οζντόεφ (76’ Καμαρά), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (109’ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (69’ Πέλκας), Τσάλοφ (91’ Μύθου).