Παναθηναϊκός: Προκαλούν οι Τούρκοι, με φανέλα αφιερωμένη στον Κεμάλ στο ΟΑΚΑ η Σαμσουσπόρ

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την τουρκική ομάδα στο πλαίσιο των playoffs του Europa League.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 21 Αυγούστου στις 21:00 και θα διευθύνει ο ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, όμως, η αναμέτρηση πάει να πάρει κι άλλες… προεκτάσεις! Ο λόγος είναι ότι η ομάδα της Σαμψούντας θέλει να δώσει κι έναν… πολιτικό τόνο στις αναμετρήσεις με το «τριφύλλι».

? Samsunspor, Yunan takımı Panathinaikos ile oynayacağı maçta Atatürk detaylı mavi forması ile sahaya çıkacak. pic.twitter.com/IRBU9euoCx — Süper Lig Günlüğü (@superliggunluk) August 16, 2025

Όπως αναφέρουν στην Τουρκία, η Σαμσουνσπόρ, μολονότι η πρώτη εμφάνιση της είναι ερυθρόλευκη, σκοπεύει να παίξει στο ΟΑΚΑ με τη δεύτερη φανέλα της, η οποία είναι αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ. Σύμφωνα με το λανσάρισμα που έκανε ο τουρκικός σύλλογος το μπλε συμβολίζει αυτό της θάλασσας, ενώ στο βάθος αναφαίνονται τα μάτια του Κεμάλ.

Επίσης, στην προώθηση της φανέλα γίνονται αναφορές στην 19η Μαΐου του 1919. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων, καθώς τη συγκεκριμένη χρονολογία ο Κεμάλ είχε κάνει απόβαση στη Σαμψούντα, ξεκινώντας τον εκδιωγμό των Ελλήνων του Πόντου.

Για να αντιληφθεί κάποιος την πολιτική χροιά που έχει η συγκεκριμένη εμφάνιση, αξίζει απλά να τονίσουμε ότι ο τίτλος της καμπάνιας της ήταν «Yol Gosteren Bir Cift Goz», ήτοι: «Ένα ζευγάρι ματιών που δείχνει τον δρόμο».

19 Mayıs 1919’da Karadeniz’in üzerinden ufka bakan o mavi gözlerden ilhamla... ?



Yeni formamız; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bakışındaki kararlılığı,⁰Karadeniz’in dalgalarındaki hırçınlığı

ve tekrar ayağa kalkan milettin ruhunu taşıyor…



Bu forma; Türkiye’nin… pic.twitter.com/fQwUYpcFgE — Samsunspor ?? (@Samsunspor) July 24, 2025

