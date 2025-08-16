Premier League: Εντυπωσιακό ξεκίνημα με τεσσάρα για την Μάντσεστερ Σίτι
Οι «πολίτες» συνέτριψαν τη Γουλβς στο «Μολινό» με 4-0, στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος – Πρωταγωνιστής ο Χάαλαντ.
Ιδανική αρχή στην Premier League 2025-26 για την Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» έπαιζαν εκτός έδρας με τη Γουλβς, αλλά δεν προβληματίστηκαν καθόλου, πραγματοποιώντας… ισοπεδωτική εμφάνιση στο «Μολινό».
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είχε για πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός άνοιξε το σκορ στο 34’, για να ακολουθήσει τρία λεπτά μετά το δεύτερο γκολ από τον Ρέιντερς.
Ξανά ο Χάαλαντ στο 61’ διαμόρφωσε το 3-0, για να έρθει ο Τσερκί στο 81’ να κάνει το 4-0 για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ξεκινούν εξαιρετικά τη φετινή Premier League.
PREMIER LEAGUE – 1η αγωνιστική
Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2
(37΄ Εκιτικέ, 49΄Χάκπο, 88΄ Κιέζα, 95΄ Σαλάχ - 64΄ & 76΄ Σεμένιο)
Αστον Βίλα-Νιούκαστλ 0-0
Μπράιτον-Φούλαμ 1-1
(55' πέν. Ο'Ρίλεϊ - 90+7' Μουνίς)
Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0
(61’ Μαγιέντα, 73’ Μπαλάρντ, 90+2' Ισιντόρ)
Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0
(10’, 60’ Ριτσάρλισον, 66’ Τζόνσον)
Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 0-4
(34΄ & 61΄ Χααλαντ, 66΄ Ρέιντερς, 81΄ Τσερκί)
Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 17/8
Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 17/8
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 17/8
Λιντς-Εβερτον 18/8