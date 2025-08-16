Super Cup Γερμανίας: Το σήκωσε η Μπάγερν, 2-1 την Στουτγάρδη στον τελικό

Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίαζ έκριναν τον τίτλο της υπερπρωταθλήτριας Γερμανίας, με την Μπάγερν να επικρατεί 2-1 της Στουτγάρδης.

Newsbomb

Super Cup Γερμανίας: Το σήκωσε η Μπάγερν, 2-1 την Στουτγάρδη στον τελικό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπάγερν Μονάχου στην «MHP Arena», έγινε η κάτοχος του πρώτου τίτλου της σεζόν στην Γερμανία. Οι Βαυαροί επικράτησαν 2-1 της Στουτγάρδης στον τελικό του Super Cup της χώρας. Αυτός ήταν ο 11ος τίτλος υπερπρωταθλήτριας για την Μπάγερν.

Στο 18’ ο Κέιν άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λουίς Ντίαζ ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με την Μπάγερν. Διαμορφώνοντας το 2-0.

Οι Κυπελλούχοι μείωσαν στις καθυστερήσεις με τον Λέβελινγκ για το τελικό 2-1. Ο Μάνουελ Νόιερ όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί και έτσι η ομάδα του Μονάχου κατέκτησε το Super Cup.

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (Σεμπάστιαν Χένες): Μπρέντλοου, Βάγκνομαν (81’ Ασινιόν), Γιακέζ, Σαμπό (71’ Χένρικς), Μίτελσταντ, Καραζόρ (81’ Νάρτι), Στίλερ (87’ Τσέμα), Λέβελινγκ, Ουντάβ, Φίριχ (71’ Ντεμίροβιτς), Βόλτεμαντε.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Βινσέν Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ (73’ Μπόουι), Ουπαμεκανό (81’ Κιμ), Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Γκορέτσκα (90’+3’ Μπίσοφ), Ολίσε (90’+3’), Γκνάμπρι (81’ Γκερέιρο), Ντίαζ, Κέιν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:27ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνοδείας Ζελένσκι από ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο

01:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης Κορινθίας - Βρέθηκε άγνωστο πυρομαχικό

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Δεκαεπτά άμαχοι νεκροί από επίθεση παραστρατιωτικών στο Σουδάν

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Καλάμπρια, ολοκληρώνει τη μεταγραφή στο «τριφύλλι»!

00:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναστέλλουν ανθρωπιστικές βίζες σε Παλαιστινίους της Γάζας - Η εμπλοκή πασίγνωστης influencer

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super Cup Γερμανίας: Το σήκωσε η Μπάγερν, 2-1 την Στουτγάρδη στον τελικό

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Η συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Κυριακή (17/8) - Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Δεινοπάθησαν για να ελέγξουν τη φωτιά στο Λιβάρτζι - Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb από τη μάχη με τις φλόγες

23:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ανώτεροι οι «νερατζούρι» στην πρόβα τζενεράλε των Πειραιωτών

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητος ανεμοστρόβιλος φωτιάς στην Πορτογαλία - Εικόνες που κόβουν την ανάσα

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ντούα Λίπα: Το αποκαλυπτικό φόρεμα που επέλεξε για τα γενέθλιά της - Εικόνες

23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Εύκολα κι απλά η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μαγιόρκα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό ατύχημα στην Κρήτη: 42χρονος ακρωτηριάστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας

23:00ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να ζουν με αδιάγνωστο αυτισμό - Η διαφορά για τις γυναίκες

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή του σκηνικού από την Κυριακή - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Σι του είπε ότι η Κίνα δεν θα εισβάλει στην Ταϊβάν όσο αυτός είναι στην εξουσία

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Το δηκτικό σχόλιο της Ζαχάροβα για τη «Συμμαχία των Προθύμων» - «Μη ξεχάσετε χαρτοπετσέτες και κουτάλια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή του σκηνικού από την Κυριακή - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Δεινοπάθησαν για να ελέγξουν τη φωτιά στο Λιβάρτζι - Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb από τη μάχη με τις φλόγες

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητος ανεμοστρόβιλος φωτιάς στην Πορτογαλία - Εικόνες που κόβουν την ανάσα

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Απολαμβάνει τις βουτιές του στις ελληνικές παραλίες

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξύλο και διακοπή στο Λάτσιο – Ατρόμητος που μόνο φιλικό δεν ήταν

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του - Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου

00:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναστέλλουν ανθρωπιστικές βίζες σε Παλαιστινίους της Γάζας - Η εμπλοκή πασίγνωστης influencer

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Βρέθηκαν έγγραφα σε ξενοδοχείο - Ποιοι τα ξέχασαν, τι αποκαλύπτουν

18:30LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε για την παρουσία του στο Δρομοκαΐτειο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα έπιασε φωτιά στον αέρα - Βίντεο

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι θα τερματίσει τον πόλεμο ο Πούτιν: Τι είπε σήμερα για τη συνάντηση στην Αλάσκα - Το δούναι και λαβείν, οι όροι και το μεγάλο παζάρι εδαφών - Χάρτης

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει το Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ