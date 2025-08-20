Μεϊτέ: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από την Ριέκα»

Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο πως είναι καλύτερος από τους Κροάτες όπως τόνισε ο Σουαλιό Μεϊτέ.

Μεϊτέ
Ο μέσος του "Δικέφαλου του Βορρά" έδωσε το... σύνθημα για τις "μάχες" με τους Κροάτες
Ο μέσος του «Δικέφαλου του Βορρά» εκπροσώπησε τους «ασπρόμαυρους» ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (21/08) στην Κροατία και τόνισε πως στόχος του ΠΑΟΚ είναι η πρόκριση στους ομίλους του Europa League.

Συγκεκριμένα, ο άσος των Θεσσαλονικέων μίλησε για:

Το σε τι κατάσταση βρίσκεται και πως βλέπει το αυριανό ματς: «Προσωπικά νιώθω όλο και καλύτερα. Είναι γεγονός ότι έλειπα από τις προηγούμενες προετοιμασίες. Σίγουρα φέτος ήταν διαφορετικά και έκανε καλό σε μένα η προετοιμασία, να προσαρμοστώ στα θέλω του προπονητή. Είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ για το αυριανό παιχνίδι».

Το τι περιμένει να δει αύριο στον αγώνα: «Πρώτα τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν εύκολα, ήταν ιδιαίτερα. Απέναντι σε μία ομάδα που αμυνόταν και μας χτύπησε στην αντεπίθεση, κάτι πάντα δύσκολο, αλλά ήμασταν έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και προκριθήκαμε. Τώρα έχουμε παίξει δύο ματς ήδη και δουλέψαμε παραπάνω. Τακτικά δουλεύουμε πολύ. Η Ριέκα είναι μία καλή ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο και πιστεύω είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε αύριο το θετικό αποτέλεσμα».

Το πότε θα δούμε τον ίδιο στο 100% και αν νιώθουν πιο «απελευθερωμένοι» μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ: «Έκανα την προετοιμασία και έπαιξα στα φιλικά. Ακόμα και να δουλέψεις πολύ στην προετοιμασία, δεν γίνεται να είσαι έτοιμος σε αυτά τα παιχνίδια. Έχω παίξει 90λεπτο στην Τούμπα και 120λεπτά στην Αυστρία, αισθανόμουν βαριά τα πόδια μου, αλλά πολύ γρήγορα θα αισθάνομαι στο 100% και απολύτως καλά. Εμάς στόχος μας δεν είναι το Conference League. Από την αρχή ο στόχος ήταν να φτάσουμε στο Εuropa. Είμαστε μία καλύτερη ομάδα από τη Ριέκα, αλλά πρέπει να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Το Conference είναι καλό, αλλά το Europa είναι ένα επίπεδο πάνω, μία πιο ανταγωνιστική διοργάνωση και αξίζει να παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο».

