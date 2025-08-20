Χάσι: «Έμπειρη και με ποιότητα η ΑΕΚ»

Με τα καλύτερα λόγια για την ΑΕΚ μίλησε ο Μπέσνικ Χάσι μία μέρα πριν την αναμέτρηση στα play offs του Conference League.

Μπέσνικ Χάσι
Οι ατάκες του κόουτς της Άντερλεχτ
Ο προπονητής της Άντερλεχτ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε και στην ποιότητα που έχει η Ένωση.

«Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εμπειρία και άφθονη ποιότητα στην μπάλα», τόνισε αρχικά ο Χάσι. «Συχνά παίζουν από το κέντρο με κοντινούς συνδυασμούς και δημιουργούν πολύ κίνδυνο με τους δύο γρήγορους, δυνατούς επιθετικούς τους». Ένας από αυτούς τους επιθετικούς είναι ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2019 για 60 εκατομμύρια ευρώ. «Ο Γιόβιτς εντάχθηκε αργότερα αυτό το καλοκαίρι, αλλά ήταν καθοριστικός αμέσως το περασμένο Σαββατοκύριακο για την ομάδα του. Είναι σαφώς ένας παίκτης ποιότητας, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτόν», δήλωσε ο προπονητής της Άντερλεχτ.

«Πάντα κοιτάμε πώς μπορούμε να προκαλέσουμε τον αντίπαλο, και ειδικά η μεσαία γραμμή τους είναι το κύριο όπλο τους. Είναι μια καλή ομάδα με πολλούς διεθνείς παίκτες, και θα πρέπει να είμαστε στην κορυφή του απόδοσής μας για να είμαστε η καλύτερη ομάδα». Αλλά ο Χάσι βλέπει επίσης ευκαιρίες: «Ίσως να έχουμε λίγο περισσότερο ρυθμό, αφού έχουμε ήδη παίξει περισσότερους αγώνες. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό προς όφελός μας υπαγορεύοντας τον ρυθμό του αγώνα».

«Η πρόκριση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σημαντική για τον σύλλογο, τόσο οικονομικά όσο και αθλητικά», τόνισε ο Χάσι, «ειδικά δεδομένης της μεγάλης ομάδας που έχουμε. Στην Άντερλεχτ, η φιλοδοξία είναι πάντα να παίζουμε στην Ευρώπη, οπότε η πίεση δεν είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο». Ο Χάσι θα στερηθεί ορισμένους βασικούς παίκτες όπως οι Σίμιτς, Σαρντέλα, Καμαρά και Ντιγκρέφ: «Αυτό είναι ατυχές, αλλά το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Απλώς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και σημειώνουμε πρόοδο, και στη συνέχεια θα έρθουν τα αποτελέσματα».

«Αφού αποκλείστηκαμε από την BK Häcken, χάσαμε το "τζόκερ" μας. Τώρα εξαρτάται από εμάς να το διορθώσουμε. Και στην έδρα μας, στις ευρωπαϊκές βραδιές, μπορούμε πάντα να φέρουμε κάτι παραπάνω», κατέληξε.

