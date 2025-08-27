Europa League, Λουτσέσκου: «Να είμαστε πιο επιθετικοί και με περισσότερη ένταση»

Ο τεχνικός ηγέτης του «Δικέφαλου του Βορρά» μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα της Πέμπτης (28/08) και στάθηκε στην ένταση που πρέπει να βγάλουν οι παίκτες του, αλλά και την καυτή Τούμπα.

Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος κόουτς μίλησε για:

Το τι έφερε την ήττα στο πρώτο ματς και τι πρέπει να αλλάξει: «Τίποτα δεν άλλαξε από τη συνέντευξη Τύπου. Θα πω αυτό που είπα και τότε. Ένα ισορροπημένο ματς, ένα λάθος που στοίχισε σε ένα ματς που ήταν για ισοπαλία. Κανείς δεν κυριάρχησε. Έγιναν κάποια λάθη, που για το επίπεδο μας δεν πρέπει να γίνονται και έδωσαν δικαιώματα στον αντίπαλο. Θα έλεγα ότι κάναμε βήματα πίσω. Δεν πιέσαμε και δεν ήμασταν όσο επιθετικοί θα έπρεπε, δίνοντας τη δυνατότητα στη Ριέκα να φύγει στον χώρο με κάποιες μεταβιβάσεις. Από την άλλη δημιουργήσαμε καταστάσεις για τον αντίπαλο αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε την τελική προσπάθεια. Έτσι κρίθηκε το ματς στο 1-0 με μια στατική φάση. Όσο για το δεύτερο ματς πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί και με περισσότερη ένταση, να παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας με αυτή τη λογική και να πάρουμε την πρόκριση».

Την ενδεκάδα: «Ίσως να έχω καταλήξει στην ενδεκάδα, ίσως και όχι. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτό που με ενδιαφέρει και με απασχολεί είναι ο ΠΑΟΚ και τίποτε, άλλο. Από την άλλη όσον αφορά την ενδεκάδα, έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά πάντοτε περιμένω την τελευταία προπόνηση».

Τον Γιακουμάκη και τον Τάισον και αν φαντάζουν ως ενδεκαδάτοι: «Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω θεωρητικά, θέλω να προστατέψετε την ομάδα. Για εμένα σημασία έχει το πως θα ξεκινήσουμε και πως θα τελειώσουμε το ματς. Είναι διαφορετικό το να αρχίσει το ματς και να έχουμε τον έλεγχο και άλλο να προκριθούμε με γκολ τελευταίας στιγμής. Αυτό λέω στους παίκτες, ότι το σημαντικότερο είναι το πως θα τελειώσει το παιχνίδι. Δεν έχουνε σημασία τα πρόσωπα».

Την επιτυχία του ΠΑΟΚ απέναντι σε Κροάτες: «Διαφορετικό το παρελθόν και διαφορετικές οι συνθήκες που το διαμορφώνουν Έχουμε εμπειρία. Ενδεχομένως το 1-0 να δίνει προβάδισμα στη Ριέκα, εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε την αθλητικότητα και την ένταση μας προκειμένου να πάρουμε την πρόκριση. Είναι μια ιστορία από το παρελθόν. Μια ωραία ανάμνηση. Θα πρέπει όμως να εστιάσουμε στο αύριο. Πιθανόν όταν τελειώσω την καριέρα μου και έχω ένα κρασί, ένα κονιάκ ή ένα πούρο, να θυμάμαι αυτά τα παιχνίδια. Ήταν ομάδες που εκπροσωπούν μια ιστορική σχολή και αυτό κάνει και η Ριέκα».

Το πόσο θα ενεργήσει ευεργετικά για τον ΠΑΟΚ μια κατάμεστη Τούμπα, αλλά και οι δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου του προηγούμενου ματς: «Είναι πολύ σημαντικό. Ίσως το ότι θα παίξουμε σε γεμάτο γήπεδο, φοβίσει τον αντίπαλο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για το αυριανό ματς».

Το αν μπορεί να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση ο ΠΑΟΚ: «Πρέπει να το κάνουμε».

Το αν θεωρεί ότι το «μηδέν» στην επίθεση έχει να κάνει με το ότι η ομάδα χτίζεται και το πως λύνεται: «Αν δεν σκοράρουμε δεν σκοράραμε. Το σημαντικό είναι να το κάνουμε αύριο. Χρειαζόμαστε ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρέπει να το κάνουμε. Η ομάδα μας δεν ήταν αυτή που θα είναι ολοκληρωμένη. Είχαμε παίκτες που έπαιζαν για πρώτη φορά. Θα μπουν νέοι στις λίστες και πρέπει να το λάβουμε υπόψιν μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε τη νοοτροπία που πρέπει και να πάρουμε την πρόκριση».

Διαβάστε επίσης