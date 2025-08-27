Conference League, Μαρίν: «Θέλω την πρόκριση»

Αποφασισμένος να πάρει την πρόκριση με την ΑΕΚ στη League Phase του Conference League εμφανίστηκε ο Ραζβάν Μαρίν.

Ραζβάν Μαρίν
Ο μέσος της Ένωσης αναφέρθηκε στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ
Ο μέσος της Ένωσης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, πριν από την αυριανή ρεβάνς (28/8, 21:00) με την Άντερλεχτ στην OPAP Arena και αναφέρθηκε στους φιλάθλους των «κιτρινόμαυρων» λέγοντας: «Οι οπαδοί είναι εκπληκτικοί».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν:

«Θέλω να παίξω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να προχωρήσουμε, να ευχαριστήσω τον director της Άντερλεχτ γιατί αυτός με ανακάλυψε αλλά αύριο θέλω την πρόκριση», ανέφερε αρχικά.

Για το ότι έπαιξε 4 σεζόν στην Σταντάρ Λιέγης, αν είναι έξτρα κίνητρο: «Δεν είναι τόσο στο μυαλό μου αυτό, μιλάμε για 6-7 χρόνια πίσω αλλά σίγουρα δεν ξεχνώ τα παιχνίδια ενάντια στην Άντερλεχτ, την ατμόσφαιρα στο Βέλγιο, η οποία θα είναι εξαιρετική κι αύριο εδώ, περιμένουμε πολύ δυνατό αγώνα και δυνατή ατμόσφαιρα, θέλω να περάσουμε στον επόμενο γύρο με την ομάδα μου».

Ένα σχόλιο για τον κόσμο της ΑΕΚ και το τι έχει εισπράξει μέχρι στιγμής καθώς κι αν έχει μιλήσει με τον Άντον Ντόμπος: «Έφτασα λίγο πιο αργά αλλά το καλωσόρισμα ήταν πολύ θερμό, οι οπαδοί είναι εκπληκτικοί, στο τελευταίο ευρωπαϊκό εντός έλειπαν κάποιοι λόγω τιμωρίας οπότε ανυπομονώ αύριο να παίξω μπροστά στο κοινό. Ξέρω τον Ντόμπος αλλά δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του».

